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Hazır giyim ihracatında başrol Almanya ve İspanya'nın

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 633,7 milyon dolar artarak 9 milyar dolara yaklaşırken, sektörün dış satımında en büyük payı Almanya ve İspanya aldı - İlk yarıda Almanya'ya 1,7 milyar dolarlık, İspanya'ya 1,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, sektör ihracatının yüzde 31,8'i bu iki ülkeye gerçekleşti - Ocak-haziran döneminde 192 noktaya ürünlerini ulaştıran hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatının yüzde 73,3'ü İstanbul'dan yapıldı - İHKİB Başkanı Gültepe: - "Ülkemize net ihracat getirisi kazandıran sektörler sıralamasında açık ara öndeyiz. Yıl sonunda 19 milyar dolarlık hedefimizi yakalayıp yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre 633,7 milyon dolarla 9 milyar dolara dayanırken, sektörün dış satımında en büyük role Almanya ve İspanya sahip oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlediği verilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artarak 8 milyar 823 milyon 731 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde sektörün 8,8 milyar dolarlık ihracatının 1 milyar 652 milyon 430 bin doları Almanya'ya, 1 milyar 153 milyon 77 bin doları İspanya'ya yapıldı. Böylece söz konusu iki ülke, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından yüzde 31,8 pay aldı.

İhracatın, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'ya yüzde 7,2'lik, İspanya'ya ise yüzde 26,8'lik artış kaydetmesi dikkati çekerken, bu iki ülkeye yapılan ihracatın 1 milyar doları aşması da diğer bir öne çıkan unsur oldu.

Öte yandan yılın ilk yarısında sektörün 2017'nin aynı dönemine göre elde ettiği 633,7 milyon dolarlık ihracat artışının 110,7 milyon doları Almanya'ya, 243,7 milyon doları da İspanya'ya kaydedildi. Böylece sektörün ilk yarıdaki ihracat artışının 5'te 1'ine de bu iki ülke imza attı.

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- 192 noktaya hazır giyim ihraç ettik

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ocak-haziran döneminde Almanya ve İspanya'nın ardından en çok ihracatı İngiltere'ye gerçekleştirdi. Bu dönemde İngiltere'ye 961,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı diğer ülkeler ise 500,1 milyon dolarla Hollanda, 455,8 milyon dolarla Fransa, 343,7 milyon dolarla Irak, 302,2 milyon dolarla İtalya oldu.

İlk yarıda 29 ülkeye gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 10 bin doların altında kalırken, miktar bazında en fazla düşüşün gözlendiği ülke Macaristan olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeye yapılan ihracat 2017'nin ocak-haziran döneminde 100,5 milyon dolar seviyesinde bulunurken, bu rakam 2018'in ilk yarısında 35,2 milyon dolara düştü. Böylece Macaristan'a ihracat geçen bir yıllık sürede 65,4 milyon dolar azaldı.

Macaristan'ın ardından sektörün en fazla ihracat kaybı yaşadığı diğer ülkeler 43,1 milyon dolarla Ukrayna, 31,6 milyon dolarla Polonya ve 29,3 milyon dolarla Suudi Arabistan şeklinde sıralandı.

Sektörün ilk yarıda 192 noktaya ihracat gerçekleştirmesi de öne çıkan bir başka unsur oldu.

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- Sektör ihracatının yüzde 73,3'ünü İstanbul sırtladı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ocak-haziran dönemi ihracatının yüzde 73,3'ü İstanbul'dan gerçekleştirilirken, bu dönemde söz konusu ilden 6 milyar 469 milyon 341 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde İstanbul'un ardından en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan iller, 699 milyon 365 bin dolarla İzmir, 539 milyon 465 bin dolarla Denizli ve 376 milyon 298 bin dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı 41 ilde 1 milyon doların üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Ardahan, Bayburt, Bilecik, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Kırıkkale, Muş ve Tunceli ise hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında sıfır çekti.

Sektörün dış satım rakamlarına miktar bazında bakıldığında, ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına kıyasla en fazla ihracat artışına da İstanbul imza attı. Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon ihracat miktarı İstanbul'da 457,3 milyon dolar arttı. İstanbul'u, 152,5 milyon dolarlık ihracat artışıyla İzmir izledi.

İlk yarıda 38 ilde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dış satımı, 2017'nin aynı dönemine göre düşüş kaydetti. En fazla ihracat düşüşü ise 30,8 milyon dolarla Gaziantep'te gerçekleşti.

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- "Cari açığın kapatılmasına 14 milyar dolar katkı sunuyoruz"

AA muhabirine hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ilk yarıdaki ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyonun, Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı sektörü konumunda bulunduğunu söyledi.

Katma değerli ihracatta kilogram başına 20 dolarla, mücevher ve savunma sanayinin ardından üçüncü sektör olduklarına işaret eden Gültepe, "Ülkemize net ihracat getirisi kazandıran sektörler sıralamasında ise açık ara öndeyiz. Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına her yıl ortalama 14 milyar dolar katkı sunuyoruz.
Sektör olarak 2014'deki 18,7 milyar dolarlık rekorun ardından son 3 yılı 17 milyar dolar civarında bir ihracatla kapattık." diye konuştu.

Gültepe, bu yıla da 19 milyar dolar hedefiyle başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında yüzde 7,7 artıdayız. İlk yarıda 8 milyar 823 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Oransal olarak bakıldığında aynı dönemde yüzde 7,4 artan Türkiye genel ihracatının az da olsa üzerindeyiz. Sektörel ihracatımızın yüzde 71- 72’sini gerçekleştirdiğimiz AB ülkelerinden alıcılarımızın ilgisinin yılın ikinci yarısında da artarak devam etmesini bekliyoruz. Çok ciddi bir sorunla karşılaşmazsak yıl sonunda 19 milyar dolarlık hedefimizi yakalayıp yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracat TİM

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