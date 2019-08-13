Hazır giyim sektörü ABD'ye 700 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, ABD’nin 1 Eylül’den itibaren Çin hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulama kararını Türk Moda Endüstrisi için fırsata çevirmek istediklerini belirterek, "Daha şimdiden ABD’den gelen siparişlerde bir artış gözlemliyoruz. Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD’ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

Karaca yaptığı yazılı açıklamayla ABD’nin Las Vegas kentinde 11 Ağustos'ta başlayan ve alanında dünyanın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan Magic Show’a katıldıklarını aktardı.

Fuara katılan Türk firmalarının dünyanın dört bir yanından gelen alıcıların yoğun ilgisi ile karşılaştığını belirten Karaca, fuara Türkiye’den 21’i İHKİB öncülüğünde milli, 12’si bireysel olmak üzere toplam 33 firmanın katıldığını kaydetti.

Türk sektör paydaşlarının yeterli hazırlıkları ve çalışmaları yapması halinde ABD pazarına daha fazla satış yapabileceğini belirten Karaca, şunları kaydetti: