FİNANS

Hazır giyim sektörü ABD'ye 700 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca: - "ABD, 1 Eylül’den itibaren en büyük tedarikçisi konumundaki Çin’den ithal edeceği hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacak" - "Biz bu durumu fırsata çevirmek istiyoruz. Nitekim daha şimdiden ABD’den gelen siparişlerde bir artış gözlemliyoruz. Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD’ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, ABD’nin 1 Eylül’den itibaren Çin hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulama kararını Türk Moda Endüstrisi için fırsata çevirmek istediklerini belirterek, "Daha şimdiden ABD’den gelen siparişlerde bir artış gözlemliyoruz. Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD’ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

Karaca yaptığı yazılı açıklamayla ABD’nin Las Vegas kentinde 11 Ağustos'ta başlayan ve alanında dünyanın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan Magic Show’a katıldıklarını aktardı.

Fuara katılan Türk firmalarının dünyanın dört bir yanından gelen alıcıların yoğun ilgisi ile karşılaştığını belirten Karaca, fuara Türkiye’den 21’i İHKİB öncülüğünde milli, 12’si bireysel olmak üzere toplam 33 firmanın katıldığını kaydetti.

Türk sektör paydaşlarının yeterli hazırlıkları ve çalışmaları yapması halinde ABD pazarına daha fazla satış yapabileceğini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"ABD, dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı. 2018’de 103 milyar dolarla dünya hazır giyim ithalatının yüzde 21’ini tek başına gerçekleştirdi. Türkiye olarak böylesine büyük pazardan ne yazık ki istediğimiz payı alamıyoruz. 2018’de ABD’ye 595 milyon dolar düzeyinde bir ihracatımız var. Son 5 yıldır üst üste bir artış trendi yakalamakla birlikte henüz istediğimiz seviyede değiliz. 2019’un ilk 7 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızda yüzde 7,1 artış var.

ABD, 1 Eylül’den itibaren en büyük tedarikçisi konumundaki Çin’den ithal edeceği hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacak. Biz bu durumu fırsata çevirmek istiyoruz. Nitekim daha şimdiden ABD’den gelen siparişlerde bir artış gözlemliyoruz. Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD’ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum."

- "Magic Show’u tanıtım için etkili kullandık"

Karaca, Türkiye’nin 2005’ten önce ABD’ye hazır giyim ihracatının 1,5 milyar doların üzerinde olduğunu anımsatarak, kotaların kaldırılması ile pazarda çok ciddi kan kaybı yaşadıklarını hatırlattı.

Özkan Karaca, "İHKİB olarak en kısa zamanda yeniden aynı rakamları yakalamak için çalışıyoruz. İHKİB öncülüğünde milli katılım düzenlediğimiz Magic Show’u tıpkı öncekilerde olduğu gibi tanıtım için yine çok etkili kullandık. Sonuçlarını da en kısa zamanda alacağımıza inanıyorum." diye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD-Çin İHKİB Özkan Karaca

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