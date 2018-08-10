FİNANS

Haziran ayı cari işlemler açığı değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Döviz kurlarındaki yükseliş dolayısıyla ihracatımız artarken ithalatımız hız kesti. Böylece dış ticaret açığının gerilediğini ve bu iyileşmenin cari açığa yansıdığını görüyoruz" - "Temmuz ayında da dış ticaret açığındaki gerilemenin sürmesi cari açıktaki düşüşün devam edeceğini gösteriyor"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, döviz kurlarındaki yükseliş dolayısıyla ihracatın arttığını, ithalatın hız kestiğini, böylece dış ticaret açığının gerilediğini ve bu iyileşmenin cari açığa yansıdığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haziran ayı cari işlemler dengesini değerlendirdi.

Yıllık cari açıkta beklentiler doğrultusunda gerileme görüldüğüne değinen Zeytinoğlu, "Açığın frenlenmesinde dış ticaret açığındaki daralmadan gelen katkı ve turizm gelirlerindeki artışın etkisini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, cari işlemler açığının haziranda 2017'nin aynı ayına kıyasla 818 milyon dolar azalışla 2 milyar 973 milyon dolara gerilediğini, yıllık cari açığın da 57 milyar 386 milyon dolara gerilediğini anımsatarak, "Döviz kurlarındaki yükseliş dolayısıyla ihracatımız artarken ithalatımız hız kesti. Böylece dış ticaret açığının gerilediğini ve bu iyileşmenin cari açığa yansıdığını görüyoruz. Bununla birlikte turizm gelirlerinde bu yıl toparlanma var. Temmuz ayında da dış ticaret açığındaki gerilemenin sürmesi cari açıktaki düşüşün devam edeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açığın finansmanına ilişkin görüşlerini de bildiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Finansman tarafına baktığımızda temmuz ayında portföy yatırımlarında 883 milyon dolarlık net çıkış olurken doğrudan yatırımlarda 951 milyon dolarlık net giriş olduğunu görüyoruz. Ülkemize yabancı sermayenin çekilmesi hususunda yapılacak hamlelerle açığın finansmanda doğrudan yatırımların daha verimli kullanılabileceğini düşünüyoruz. Ekonomi yönetimi tarafından cari açığın düşürülmesine ilişkin adımların planlandığını da memnuniyetle görüyoruz."

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