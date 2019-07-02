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Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

 TİCARET Bakanlığı, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanlığı, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Haziran ayında ihracat 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat 15 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat seviyesinde geçen yıla göre yüzde 14,86, ithalat ise yüzde 22,81 oranında azalma görüldü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Haziran ayı rakamlarının uzun Ramazan Bayramı tatilinden etkilendiği; ancak bu olumsuz etkinin bayram sonrası ihracattaki hızlı artış ile süratle kapandığı ifade edildi. Açıklamada, "Nitekim, Haziran ayının son 21 gününde oran olarak yüzde 19,6, değer olarak da 1 milyar 766 milyon dolar ihracat artışı ile bu fark 2 milyar 24 milyon dolara inmiş ve Haziran ayı ihracatımız Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 11 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" denildi.
İLK 6 AYLIK İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU
İhracatın 2019’un ilk yarısında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığına işaret edilerek, "Nitekim, 2019 yılının ilk 6 ayında ihracatımız yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ilk 6 aylık ihracat rakamıdır. 2019 yılı geri kalanında da ihracatın olumlu performansının devam etmesi beklenmektedir. GTS kapsamında ihracat son 12 aylık dönemde ise yüzde 5,10 oranında artış ile 178 milyar 742 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,01 oranında azalış ile 205 milyar 91 milyon dolar olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık verilerine göre dış ticaret hacmi ise yine son 12 aylık dönemde yüzde 10 oranında azalarak 383 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,15 oldu.
EN ÇOK İHRACAT HAM MADDE GRUBUNDA
Haziran ayında, ithalat yüzde 22,81 oranında azalırken, dış ticaret açığı ise 2018 yılı Haziran ayındaki 5 milyar 923 milyon dolar seviyesinden, yüzde 41,10 oranında azalarak 3 milyar 489 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Haziran ayında yüzde 69,69 iken, 2019 yılı Haziran ayında yüzde 76,87 olarak gerçekleşti. Haziran ayında en çok ihracat 5 milyar 545 milyon dolar ile 'Ham madde' (Ara mallar) grubunda yapıldı. En fazla ithalat ise 11 milyar 548 milyon dolar ile ‘Ham madde' oldu.
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA
Haziran ayında en fazla ihracat yapılan fasıl 1 milyar 910 milyon dolar ile ‘motorlu kara taşıtları' oldu. En fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 872 milyon dolar ile 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler' faslı oldu. En fazla ihracat yapılan ülke ise 1 milyar 152 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere ve Fransa izledi. En fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 351 milyon dolar ile Rusya olurken, onu Çin ve Almanya takip etti.
'BAYRAM TATİLİNİN OLUMSUZ ETKİSİ HIZLA KAPANIYOR'
Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haziran ayında uzun bayram tatilinin beklenildiği üzere ihracat rakamlarına yansıdığına dikkat çekti. Pekcan, "Bayram tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisi bayram sonrası ihracattaki hızlı artış ile hızla kapanıyor. Bu yıl 1-9 Haziran tarihlerinin bayram tatili olması nedeniyle, GTS’ye göre Haziran ayı ihracatımız 10 Haziran itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre eksi 3 milyar 790 milyon dolar ile başlamıştır. Buna rağmen bayram tatilinin bitmesi ile hızlı bir ivme kazanan ihracatımız Haziran ayının son 20 gününde yüzde 19,6 artışla bayram tatili nedeniyle oluşan ihracat kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, bu farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini sağlamıştır" dedi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 41,1 AZALDI
Bakan Pekcan, Haziran ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 düzeyinde azalarak 3 milyar 489 milyon dolara gerilediğini dile getirerek, "Geçen yılın Haziran ayında dış ticaret açığımız 5 milyar 923 milyon dolar seviyesindeydi. Bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığımız toplam 13 milyar 963 milyon dolara gerilemiştir. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 11,3 azalarak 190,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda artacak turizm gelirlerinin de etkisiyle mal ve hizmet dış ticaretinde 2019 yılının ilk yarısında, ödemeler dengesi rakamları açıklandığında, Türkiye’nin toplam mal ve hizmet ihracatının ithalatımızı karşılayacağını görmeyi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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