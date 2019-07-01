Haziran ayı üretici ve market fiyatları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü belirterek, "Söz konusu ayda markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürün ise karpuz oldu." ifadesini kullandı.

Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haziranda market fiyatlarında kuru fasulye, Antep fıstığı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmediğini bildiren Bayraktar, fiyat düşüşlerine bakıldığında ise yüzde 60,88 ile karpuz, yüzde 44,71 ile şeftali, yüzde 33,98 ile çilek, yüzde 31,04 ile kiraz ve yüzde 18,25 ile patatesin geldiğini kaydetti. Markette en fazla fiyat artışının yüzde 32,51 ile sivri biberde yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 24,22 ile elma, yüzde 20,46 ile limon, yüzde 17,50 ile kabak ve yüzde 17,05 ile fındığın izlediğini vurguladı.

Bayraktar, haziranda üretici fiyatlarında maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı ve süt fiyatında değişim olmadığı aktardı. Üretici fiyatı en fazla düşen ürünün, yüzde 84,47 ile karpuz olduğunu işaret eden Bayraktar, "Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 42,34 ile domates, yüzde 40 ile şeftali, yüzde 39,53 le patlıcan, yüzde 30,43 ile kiraz, yüzde 24,91 ile yumurta, yüzde 23,81 ile çilek, yüzde 20 ile havuç, yüzde 12,28 ile kuru soğan izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 40,83 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 39,81 ile kırmızı mercimek, yüzde 34,78 ile kabak, yüzde 23,75 ile limon, yüzde 21,15 ile salatalık takip etti." değerlendirmesinde bulundu.