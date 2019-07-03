FİNANS

Haziran ayının zam şampiyonu limon

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında haziran ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,72 ile limonda görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 44,97 ile domates geldi

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,72 ile limonda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 34,9 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,8 ile şehirlerarası otobüs ücreti izledi.

Haziranda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,88 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,74 ile cilt ve vücut ürünleri, yüzde 9,57 ile kuru fasulye, yüzde 9,28 ile konserveler, yüzde 8,83 ile makyaj malzemeleri, yüzde 8,27 ile elma ve yüzde 7,68 ile otel ücreti yer aldı.

- En çok domates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 44,97 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 32,67 ile patates, yüzde 29,36 ile patlıcan, yüzde 20,67 ile dolmalık biber, yüzde 17,05 ile taze fasulye, yüzde 16,8 ile yumurta ve yüzde 12,73 ile oyun konsolu, yüzde 11,4 ile salatalık, yüzde 8,82 ile muz, yüzde 7,81 ile kuru soğan izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıLimon 35,72Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar34,90Şehirlerarası otobüs ücreti 15,80Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar 13,88Cilt ve vücut ürünleri 11,74Kuru fasulye9,57Konserveler9,28Makyaj malzemeleri 8,83Elma8,27Otel ücreti 7,68Sivri biber7,61Araba kiralama ücreti 7,31Kaşar peyniri6,68Reçel6,55Deodorantlar5,47Beyaz peynir 5,40Saç bakım ürünleri 5,23Tereyağı (kahvaltılık)5,04Yoğurt4,81Tavuk eti 4,61Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıMazot-1,52Su faturası -2,08LPG dolum ücreti -2,53Benzin-2,87Ayakkabı (kadın için)-3,12Tişört (kadın için) -3,16Gömlek (erkek için) -4,27Tişört (çocuk için)
-4,63Sarımsak-5,49Ceket (erkek için)
-7,07Kuru soğan
-7,81Muz-8,82Salatalık
-11,40Oyun konsolu
-12,73Yumurta
-16,80Taze fasulye
-17,05Dolmalık biber
-20,67Patlıcan
-29,36Patates
-32,67Domates
-44,97

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)
Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haziran 2019 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) zam şampiyonu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)

Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı

IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

“İkinci el araç pazarı ÖTV indiriminin bitmesine hızlı tepki verdi"

“İkinci el araç pazarı ÖTV indiriminin bitmesine hızlı tepki verdi"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.