"Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat"

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Ülke Reytingleri Grubu Kıdemli Direktörü Paul Gamble, "(23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri) Buna bağlı olmaksızın, şayet net bir politik takvimimiz varsa bu bize, ekonomiyi sağlam temellere oturtacak yapısal reformların uygulanması için bir pencere sunar." dedi.

Paul Gamble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birbirini takip eden seçimler ve politik olayların içerisinden geçtiğini ifade etti.

Gamble, "İstanbul'da olanlara bağlı olmaksızın, şayet net bir politik takvimimiz varsa bu bize, ekonomiyi sağlam temellere oturtacak yapısal reformların uygulanması için bir pencere sunar." dedi.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanacak olan yaklaşık 4 yıllık seçimsiz dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının yakından izleneceğini ifade eden Gamble, "Açıklanan Yeni Ekonomi Programı, özel sektör açısından olumlu karşılanabilecek bazı reformları içeriyor. Buna rağmen bu taahhütlerin zamanlaması ve uygulanmasına ilişkin bir kısım belirsizlikler var. Bu, 23 Haziran'ın ardından hükümetin önünde yaklaşık 4 yıllık bir seçimsiz dönem olduğu anlamına geliyor. Bizim için bu süreçte yapılanlar önemli." diye konuştu.