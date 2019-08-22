FİNANS

Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Niğde'de haziran ayında etkili olan yağışlar sayesinde kalitesi ve rekoltesi artan bal, üreticisini mutlu etti - Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal: - "Haziranın başında yağan yağmur, bal verimini geçen seneye göre yaklaşık 1,5 kat artırdı. Bu da arıcılarımızı mutlu etti" - Bal üreticisi Ahmet Duran Kaytancı: - "Keven ve kekik ağırlıklı balımızda çok güzel bir kalite var"

NİĞDE (AA) - HAMZA TAV - Niğde'de haziran ayı başında etkisini gösteren yağışların bal rekoltesini ve kalitesini artırması, üreticinin yüzünü güldürdü.

Niğde'de ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan bal sağımı üreticileri memnun etti. Haziran ayının başında etkili olan yağışlar sayesinde hem kalitede hem de rekoltede yaşanan artış üreticiyi sevindirirken, kentte bu yıl yaklaşık 600 ton bal rekoltesi bekleniyor.

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl, bal rekoltesinin düşük olduğunu anımsattı.

Bu yıl da mayıs ayı sonuna kadar arıcıların büyük ümitsizliğe düştüğünü anlatan Ünal, "Çünkü yağmur olmamıştı. Arı gelişiminde çok zorluk çekti. Ancak haziranın başında yağan yağmur, bal verimini geçen seneye göre yaklaşık 1,5 kat artırdı. Bu da arıcılarımızı mutlu etti. Bu seneki rekolteden arıcılarımız memnun." dedi.

Niğde balının parmak izini çıkartmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"İnşallah 2020 yılında Niğde balının parmak izi çıkacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Niğde balı için yapılan incelemede 'İşte Türkiye'nin balı, işte Niğde balı' denildi. Bu kalite genellikle keven, kekik ve endemik bitkilerden kaynaklanıyor. Neticesini inşallah önümüzdeki sene alacağız. Bu sene 550-600 ton arasında kaliteli bal çıkacağına inanıyorum. Belki de bunu aşacaktır."

Ünal, sadece ticari kaygıyla insan hayatını hiç düşünmeden üretilen sahte bal konusunda da devletin gereken önlemleri almasını beklediklerini dile getirdi.

- "Kızılkapı köyü markadır"

Bor ilçesi Kızılkapı köyü muhtarı ve arı yetiştiricisi Ahmet Duran Kaytancı da bahardaki yağışlardan sonra emeklerinin boşa çıkmadığını ve karşılığını aldıklarını belirtti. Emekle bal ürettiklerini vurgulayan Kaytancı, şunları kaydetti:

"Niğde'nin en büyük arıcı köyündeyiz, doğanın en güzel olduğu bölge. Kızılkapı köyü Niğde'de markadır. Bu 4 liralık balcıların önüne geçilirse biz de emeğimizin karşılığını alırız. Mayıs ayında kuraklıktan dolayı arıyı geliştiremedik. Tüm arıcı arkadaşlarımız da bundan mağdur oldu ama yağışlardan sonra keven balında özellikle bu sene çok güzel bal akımı oldu. Bu sene kalite daha yüksek. Keven ve kekik ağırlıklı balımızda çok güzel bir kalite var. Kaliteli balın kaliteli fiyat bulmasını istiyoruz."

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