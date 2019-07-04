Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR’de geçen Haziran ayında aniden bastıran sağanak ve dolu, hasat zamanı gelen arpa ile buğdayda kalite ve verim düşüklüğüne neden oldu. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, kentin geçen ay metrekareye 110 kilogram yağış aldığını belirterek, "Bereketli tarım topraklarının olduğu bölgelerde çok kısa sürede yağan şiddetli yağışlar ve dolu yüzde 100’e ulaşan hasarlar meydana getirdi" dedi.

Eskişehir’de çiftçiler için arpa ve buğdayda hasat zamanı başladı. Biçerdöverlerin girdiği tarlalarda sağanağın etkili olduğu bölgelerde ciddi verim düşüklüğü yaşandı. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, sağanak ve dolunun etkili olduğu topraklarda Haziran ayında metrekareye 110 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Anlık yağışların neredeyse 1 ayda yağması gereken miktarı 20 dakikada toprağa bıraktığını ifade eden Zeydan, "Buğday ekim alanlarında bir daralma var. Çiftçimiz buğday fiyatlarından endişe ederek, buğday yerine mısır daha iyi gelir getirdiği için ona yöneldiler. Buğday fiyatlarının ekim zamanından önce hissettirilmesi ya da rakamların açıklanması gerekiyor. Tarımda en stratejik ürün buğdaydır, bundan vazgeçmek olmaz. İlkim değiştiği için, yağış rejimleri değişti. İstenmedik ve beklenmedik zamanlarda alıyoruz. Örneğin 3 aylık yağış ortalamasını 20 dakika içinde alabiliyoruz. Haziran ayında Türkiye ortalaması metrekare başına 24.4 kilo yağış olurken Eskişehir’de 57 kilo yağış düştü. Yani yüzde 135 oranında bir artış var. Bu yağışlar yavaş yavaş düşmedi, aniden oldu. Eskişehir’de bereketli tarım topraklarının olduğu bölgelerde çok kısa sürede yağan şiddetli yağışlar ve dolu yüzde 100’e ulaşan hasarlar meydana getirdi" dedi.

VERİM VE KALİTE DÜŞTÜ

Arpa ve buğdaydaki verim düşüklüğünün etkili yağışların olduğu Sivrihisar, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde kendisini gösterdiğini kaydeden Ömer Zeydan, "Sağanaklarda yüzde 200’e ulaşan bir artış var. Metrekareye 110 kilogram kadar yağış düştü. Harman sezonundaki yağışlar, harman geciktiriyor. Buğday ya da arpanın rutubetli harman edilmesine sebep olabiliyor. Buğdayda kalite düşürüyor. Buğdayın bir takım değerlerini yağış yıkıyor, çamaşır yıkar gibi ve o değerler başağın üzerinden akıp toprağa gidiyor. Buğday daha kalitesiz olabiliyor. Hazirandaki yağışlar verim ve kalite düşüklüğüne neden oldu" diye konuştu.

Buğday tarlasında hasat yapan çiftçilerden Nevzat Şentürk de yağışların verimde etkisini gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Dolu ve sağanağın çok olduğu yerlerde verim ve kalite yüzde 80'lere kadar düştü. Bizim bölgemizde çok hasar olmadı ama verimimiz yine de yüzde 15 kadar düştü."