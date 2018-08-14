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Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:59 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 2.506 milyar lira oldu.

Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

İstanbul, 14 Ağustos (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 2.506 milyar lira oldu.
TBB Risk Merkezi verilerine göre;
Nakdi kredilerin 2.382 milyar lirası bankalar, 55 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.
Tasfiye olunacak alacaklar Haziran 2018 itibarıyla 80.2 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 74 milyar lirası bankalara; 3.2 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1.8 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1.3 milyar lirası de finansman şirketlerine aittir.
Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2018 lira ayı itibarı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1.943 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret yüzde 18 ve inşaat sektörü yüzde 12 ile takip etti.
Enerji sektörü bir yıl içerisinde yüzde 33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 26 arttı.
Haziran 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör; yüzde 4.4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olurken, bu sektörü yüzde 4.2 ile turizm sektörü takip etti.
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 563 milyar lira oldu.
Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7.0'ını taşıt kredileri ve yüzde 39'unu ihtiyaç kredileri oldu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.9 puan azalarak yüzde 3.2 seviyesinde gerçekleşti.
Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1.6 milyon artarak 30.6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18.4 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Haziran ayında 132 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 39 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.
Haziran 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 195 milyar lira, Ankara’da 54 milyar lira ve İzmir’de 36 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 32 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir ve Mersin oldu.

(Tablo - Grafik)

Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

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