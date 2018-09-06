Haziran'da 570 yatırım teşvik belgesi verildi, 37 belge iptal edildi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Haziran ayında 570 kuruluş ve proje çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi aldı; 37 kuruluşun yatırım teşvik belgesi ise iptal edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre;

- tarım sektöründe 32,

- madencilik sektöründe 11,

-imalat sektöründe 313,

- enerji sektöründe 84,

- hizmet sektöründe 130 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Haziran'da yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 14.8 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 1.6 milyon dolar, istihdam sağlanacağı öngörülen kişi sayısı ise 28 bin 498 olarak belirlendi.

Listeye göre, Polyak Enerji AŞ'ye, İzmir'de iki ayrı 354 MW, toplamda 708 MW kapasiteli komple yeni yerli kömür kaynaklı

elektrik santralleri yatırımı için faiz desteği, KDV, SGK prim ve vergi indirimini içeren teşvik belgesi verildi. Yatırımların maliyeti toplam 2.35 milyar lira olarak belirlendi.

Buna karşılık, aynı tebliğde, 37 kuruluşun, toplam 216 milyon liralık yatırım ile toplam 1,219 kişilik istihdam öngören yatırım teşvik belgesinin iptal edildiği belirtildi.

