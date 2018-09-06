FİNANS

Haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 08:58 | Son Güncelleme

Haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Haziran 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 570 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 719 milyon 819 bin 481 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 498 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 216 milyon 424 bin 824 lira olan ve bin 219 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 37 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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