Dahilde işleme rejimi kapsamında haziran ayında 596 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 596 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. 6 yurt içi satış ve teslim belgesi, 2 hariçte işleme izin belgesi, 112 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 oldu.

