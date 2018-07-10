FİNANS

Haziranda Dergilik'ten 5 milyon yayın indirildi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Dijital platform Dergilik'ten yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştı. Haziran ayında 4 milyon 425 bin dergi ve 850 bin gazete okundu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik uygulamasından, haziran ayında tam 5 milyon yayın indirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, önceki aya göre Dergilik'ten yayın indirme oranı yüzde 20 arttı. Dergilik böylece 2018’in başından bu yana 26 milyon 450 bin yayını okuyucularla buluşturdu.

Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform olan Dergilik'ten yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştı. Haziran'da 4 milyon 425 bin dergi ve 850 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 20 artış kaydedildi. Yıl başından bu yana Dergilik'ten toplam 26 milyon 450 bin içerik indirildi. Haziran'da 500 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Aktif kullanıcı sayısı 1,7 milyonu geçti.

Türkiye'de yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik'ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşıdı. Bine yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinden bin 400 dergi ve 95 gazete ile toplam 1500'e yaklaştı, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Dergilik Turkcell

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