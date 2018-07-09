FİNANS

Haziranda en fazla reel getiri dolardan

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde haziranda en fazla reel getiri dolardan elde edildi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziran ayında en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının haziran ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,81 ile dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 0,24 oranında yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0,77, mevduat faizi yüzde 1,85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,21 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 0,65 oranında yatırımcısına kazandırırken külçe altın yüzde 0,36, mevduat faizi yüzde 1,45, DİBS yüzde 5,72 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,84 kayba neden oldu.

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,65 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,36 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,79 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

- Yıllık en çok avro kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,66 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,31 oranında kaybettirdi.

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