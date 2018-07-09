Haziranda en fazla reel getiri dolardan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziran ayında en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının haziran ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,81 ile dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 0,24 oranında yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0,77, mevduat faizi yüzde 1,85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,21 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 0,65 oranında yatırımcısına kazandırırken külçe altın yüzde 0,36, mevduat faizi yüzde 1,45, DİBS yüzde 5,72 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,84 kayba neden oldu.

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,65 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.