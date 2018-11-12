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Hazirandaki dolu yağışı Finike portakalını vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde portakal hasadı başladı.

Hazirandaki dolu yağışı Finike portakalını vurdu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde portakal hasadı başladı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu ise geçtiğimiz Haziran ayındaki dolu yağışı nedeniyle 50 bin ton civarında kayıp yaşandığını söyledi. Sarıçobanoğlu, bu yıl portakalın kilosunun kalitesine göre 1 lira 20 kuruş ile 1,5 lira arasında satıldığını belirtti.
Türkiye'nin en önemli portakal üretim merkezlerinden Finike'de hasat sezonu başladı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilçede yaklaşık 31 bin dekar alanda Finike portakalı üretildiğini belirtirken, bu yıl 200 bin ton civarında rekolte beklediklerini ancak haziran ayının ortalarındaki dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 50 bin ton civarında ürün kaybı yaşandığını söyledi.
'KURAKLIK DEVAM EDERSE REKOLTE DÜŞER'
Finike portakalının 'erkenci kesim' diye tabir edilen bölgede kalitesine göre 1 lira 20 kuruş ile 1, 5 lira arasında satışa sunulduğunu kaydeden Halil Sarıçobanoğlu, sezon başlamadan yağan dolunun ürün kaybı nedeniyle üreticinin olumsuz etkilendiğini vurguladı. Bu yılın kurak geçtiğini de belirten Sarıçobanoğlu, bu sezon kuraklıktan çok etkilenmediklerini ancak kuraklığın devam etmesi halinde ürün rekoltesinin düşeceğini belirtti.
LİMONDA REKOLTE 6 BİN TON
Bölgede 1200 dekar alanda da limon üretildiğini kaydeden Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ortalama rekoltenin 6 bin ton civarında olduğunu ve ürünün toplanarak depolandığını söyledi.
Nar sezonu hakkında da bilgi aktaran Başkan Sarıçobanoğlu, 4 bin 700 dekar alanda yaklaşık 20 bin ton civarında ürün elde ettiklerini, narın 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında alıcı bulduğunu söyledi.

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Hazirandaki dolu yağışı Finike portakalını vurduHazirandaki dolu yağışı Finike portakalını vurduHazirandaki dolu yağışı Finike portakalını vurdu

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