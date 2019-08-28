HDI Sigorta, ERGO Sigortayı bünyesine kattı

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta'nın, hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren ERGO Sigorta'yı satın almak üzere başlattığı görüşmeler ve mayıs ayında yaptığı başvuru Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, son satın alma işlemi ile birlikte HDI International, ana pazarlarından biri olarak kabul ettiği Türkiye'deki varlığını güçlendirerek, Türkiye'deki ilk 5 sigorta şirketinden biri olma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

ERGO'nun da bünyesine katılması sonrasında HDI Sigorta Türkiye’deki hayat dışı sigorta şirketleri sıralamasında 2018 Aralık sonu verilerine göre 11. basamaktan 7. basamağa yükseldi.

HDI Grup, 2018 yılı başında da Liberty Sigorta'yı devralmış ve iki şirketin birleşmesi yalnızca 5 ay içerisinde tamamlanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Türkiye Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, son satın almanın, Grubun Türkiye'ye verdiği önem ve bağlılığın en önemli kanıtı olduğunu, böylelikle HDI Sigorta olarak çok önemli bir hedefi gerçekleştirmiş olduklarını belirtti.