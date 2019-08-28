FİNANS

HDI Sigorta Liberty’den sonra ERGO Sigortayı da aldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 28 Ağustos ( DHA)

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 28 Ağustos ( DHA)

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