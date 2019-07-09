İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, sigortalının aracını, kendisini ve üçüncü şahısları birçok riske karşı Trafikasko ile tek poliçede güvence altına alıyor.

HDI Sigorta’dan yapılan açıklamada, hem fiyat avantajı hem de ihtiyaç duyulan tüm teminatları tek poliçede sunan Trafikasko'nun, ödeme ve takip etme işlemlerini kolaylaştırmanın yanında iyi şoförlere iyi fiyat politikası ile birçok avantajı da kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, trafik ve kasko teminatlarını bir arada sunan bir diğer ürünün de “Avantajlı Kasko” olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, bu ürün Trafikasko gibi belli özelliklere sahip müşterilere araç yaş sınırlaması olmaksızın öneriliyor. Ürünün en önemli özelliği kasko priminin günde 1 TL veya daha altında bir fiyata sahip olması. Ürün, trafik poliçesini tamamlayıcı bir özelliğe sahip bulunuyor.

Bir çarpışma hasarında trafik poliçesi sigortalının kusuru nispetinde karşı aracın hasarını karşılarken, Avantajlı Kasko kusur durumuna bakmaksızın sigortalı aracın kendi hasarını araç değerine kadar karşılamakta. Cam hasarı ile arıza veya kaza durumunda oluşan çekme çekilme hasarları da bu poliçe teminatları kapsamında.