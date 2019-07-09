FİNANS

HDI sigortadan, "Trafikasko" ve "Avantajlı Kasko" ürünleri

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

HDI Sigorta, müşterilerine trafik sigortası ve kaskoyu birleştirerek hizmete sunduğu "Trafikasko" ve "Avantajlı Kasko" ürünleri ile kolay çözümler sunuyor

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, sigortalının aracını, kendisini ve üçüncü şahısları birçok riske karşı Trafikasko ile tek poliçede güvence altına alıyor.

HDI Sigorta’dan yapılan açıklamada, hem fiyat avantajı hem de ihtiyaç duyulan tüm teminatları tek poliçede sunan Trafikasko'nun, ödeme ve takip etme işlemlerini kolaylaştırmanın yanında iyi şoförlere iyi fiyat politikası ile birçok avantajı da kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, trafik ve kasko teminatlarını bir arada sunan bir diğer ürünün de “Avantajlı Kasko” olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, bu ürün Trafikasko gibi belli özelliklere sahip müşterilere araç yaş sınırlaması olmaksızın öneriliyor. Ürünün en önemli özelliği kasko priminin günde 1 TL veya daha altında bir fiyata sahip olması. Ürün, trafik poliçesini tamamlayıcı bir özelliğe sahip bulunuyor.

Bir çarpışma hasarında trafik poliçesi sigortalının kusuru nispetinde karşı aracın hasarını karşılarken, Avantajlı Kasko kusur durumuna bakmaksızın sigortalı aracın kendi hasarını araç değerine kadar karşılamakta. Cam hasarı ile arıza veya kaza durumunda oluşan çekme çekilme hasarları da bu poliçe teminatları kapsamında.

Açıklamaya göre, sigorta sektöründe HDI Sigorta’ya ait özel bir ürün de "Pert Araç Genişletilmiş Kasko" poliçesi. Güvenli sürüşe uygun şekilde onarılmış pert aracın kaskosunu yapan bir ürün olan Pert Araç Genişletilmiş Kasko poliçesi satın alınma aşamasında aracın ücretsiz olarak ekspertizi yapılarak güvenli sürüşe uygun olup olmadığı inceleniyor. Böylece hem müşterinin hem de trafikteki diğer kişilerin can ve mal güvenliği korumaya alınıyor . Ayrıca pert olduktan sonra onarılan araçların kaskosu yapılmadığı için alım satım değerleri düşmekteyken, Pert Araç Genişletilmiş Kasko poliçesi sahiplerinin araçları değerleri yükseliyor. Kredili alımlarda kredi süresince kasko ihtiyacı da karşılanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Oto Sigortalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Ul, “HDI Sigorta olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizde, müşterinin her geçen gün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına bütünüyle cevap verebilecek nitelikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafikasko ürünümüz ile trafikte uzun yıllar hasar yapmayan kriterlere uygun özenli müşterilere tüm teminatların bir arada olduğu uygun fiyatlı poliçe imkanı sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rekabetin her geçen gün arttığı sigorta sektöründe gelecekte de yukarıdaki ürünlerin benzerlerini sunmaya devam edeceklerini ifade eden Ul, şunları kaydetti:

“Müşteriye dokunmak, ihtiyacını anlayarak en iyi şekilde karşılamak bizim için önemli. Sigorta sektörü içerisinde mevcut pasta payı ile devam etmek yerine, sektöre ve müşterimize değer katacak yeni ürün ve hizmetler geliştirerek ilerlemek hedefindeyiz. Değişen dünya ve piyasa şartlarında HDI Sigorta olarak fark yaratmaya devam edeceğiz.”

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