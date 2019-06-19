HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bütçedeki delikle ilgili sorumluluk almalıyız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gelip bu açığı anlatsın bize." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonomi yönetiminin son 17 yıldaki tek çıpasının bütçe disiplini olduğunu, tüketim harcamaları üzerinden alınan vergilerle bir tüketim toplumunun yaratıldığını ve sonunda bütçe dengesinin bozulduğunu öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bütçenin 2019 yılında 80 milyar lira açık vereceğini söylediğini, ancak ilk 5 aylık dilimde 66,5 milyar lira açık verdiğinin açıklandığını belirten Paylan, şunları kaydetti:

"Vatandaşın harcama kapasitesini yok ederseniz bu açık 80 değil 180 milyar lira olur demiştik ve dediğimiz oldu. İlk 5 aya göre bütçe 66,5 milyar lira açık verdi. Açığın tamamını neredeyse 5 ayda vermiş olduk. Bütçedeki delikle ilgili sorumluluk almalıyız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gelip bu açığı anlatsın bize. Aksi takdirde ekonomik kriz şartları derinleşir. Yapmamız gereken vatandaşı gelirle buluşturup harcama döngüsünü sağlamaktır. Damat bey, ekonomiyi çok kötü yönetiyorsunuz. Aynı fakülteden mezun olduk ama hocalar size nasıl not verdi bilmiyorum."