İSTANBUL (AA) - Hebo Yapı AŞ, 6-8 Eylül'de, Gana'nın Başkenti Accra'da düzenlenen "Construct Ghana 2018 Fuarı"nda yerini aldı.

Hekim Holding'den yapılan açıklamaya göre, Hebo Yapı AŞ, 6-8 Eylül'de, Gana'nın Başkenti olan Accra'da düzenlenen "Construct Ghana 2018 Fuarı"na katıldı.

Accra Bölgesinde, Hebo Yapı AŞ tarafından yapılan kamp, ofis projeleri fuar ziyaretçileri tarafından epey ilgi gördü ve birçok yeni teklif talebini beraberinde getirdi.

