Hedef 2 milyar dolarlık deri ve deri mamulü ihracatı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Nisan ayı sonu itibarıyla 170 ülkeye 600 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Hedefimiz, tüm deri ve deri mamullerinde 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak." dedi.

Şenocak, AA muhabirine, geçen yıl deri ve deri mamullerinde ihracatı yüzde 10 artışla kapattıklarını, bu yıla da iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Bu yıl da yüzde 10-15'lik bir artış hedeflediklerini aktaran Şenocak, dünyadaki genel ticaret daralması nedeniyle ihracat rakamlarında biraz düşüş yaşandığını ifade etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarının başa baş gittiğini belirten Şenocak, "Nisan ayı sonu itibarıyla 170 ülkeye 600 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Hedefimiz, tüm deri ve deri mamullerinde 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Yılın ilk çeyreğinde başa baş giden bir durum var ama yılın ikinci yarısında hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Özellikle saraciye çok iyi gidiyor." diye konuştu.