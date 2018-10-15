FİNANS

Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3 bin 864'e ulaşmış durumda. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz" - "2023 yılına kadar, sabit genişbant abone yoğunluğunu, yüzde 14'ten, yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Mobil genişbant abone yoğunluğunu ise yüzde 71'den, yüzde 100'e ulaştıracağız" - "16 yılda ulaşım, altyapı, taşımacılık ve iletişim için 500 milyar liranın üzerinde harcama yaptık"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3 bin 864'e ulaşmış durumdadır. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz." dedi.

Turhan, "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında, milletlerin hedefleri oranında büyüyeceğine işaret ederek, bu nedenle milletlere tarih yolculuklarında hedef tayin etmenin önemli olduğunu söyledi.

Her milletin hedef tayin edemediğine dikkati çeken Turhan, iddiası olan, dünyaya karşı söyleyecek sözü olan, sorumlulukları olan milletlerin hedefsiz yapamayacağını anlattı.

Türk milletinin, köklü, medeniyet inşa etmiş, tarihe yön vermiş bir millet olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Elbette kenetlenecek hedefimiz, hedeflerimiz olacak. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ancak uzun yıllar iç çekişmelerle, günü kurtarma bahaneleriyle, kısır döngülerle kendimize, milletimize, devletimize büyük hedefler koyamadık. Hedef belirlemek her babayiğidin de harcı olamaz zaten. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız başa geldi, günü kurtarmak yerine geleceği inşa etmemiz gerektiğine herkesi inandırdı. Ve ortaya 2023 hedefleri çıktı. Kuşkusuz, 2023 sıradan bir tarih ve hedef değil, Cumhuriyetimizin de yüzüncü yılı.

Hedefimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ulaşımdan alt yapıya, enerjiden savunmaya, kültürden sanata, sanayiye kalkınmış gelişmiş ve büyümüş bir Türkiye. Cumhurbaşkanımız, hedef tayin etmekle kalmadı. Bu işe inandı, herkesten daha çok çalıştı, mücadele etti, hala da ediyor."

Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibiyle birlikte 16 yıl boyunca, bir yandan tarihi zorluklarla mücadele ettiğini, bir yandan bölgesel ve küresel saldırıları püskürttüğünü, bir yandan iç ve dış hainlere haddini bildirdiğini, aynı zamanda da milletinin refahı, ülkesinin kalkınması için bu işe kendisi ile birlikte ekibini adadığını söyledi.

"Son 3 yüzyıla bakacak olursak, milletimizin dünya sahnesinde, Milli Mücadele döneminin ardından ilk defa bu kadar çok dikkat çektiğine, bu kadar çok konuşulduğuna ve bu kadar merak uyandırdığına tanık olursunuz." diyen Mehmet Cahit Turhan, bununla övünülmesi ve şükredilmesi gerektiğini dile getirdi.

Turhan, AK Parti hükümetlerinin 16 yılda tarih yazdığına dikkati çekerek, "Son haftalardaki küresel saldırının sebeplerinin başında da işte bu 16 yıllık başarının yattığından kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz bizimle ve milletimiz her şeyin farkında. Biz milletimize güveniyoruz, milletimiz de bize." ifadelerini kullandı.

\

- "Havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişi kullanıyor"

Bakan Turhan, ulaşım ve iletişim sektörünün, ekonomik kalkınmada en temel itici güçlerden biri olduğuna dikkati çekerek, ulaşım ve iletişimin, bir toplumun hayat damarları olduğunu söyledi.

2023 hedefini tayin ederken, bu hususu odak noktasına aldıklarını dile getiren Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü ulaşımda, taşımacılıkta, iletişimde bir aksama olduğunda ekonomi adeta kilitleniyor. Alt yapınız sağlam olmadıktan sonra yeterince sağlıklı yaşayamadığınız gibi üretim de yapmak mümkün değil. Ulaşımda, taşımacılıkta, lojistikte sorun varsa ürettiğinizi satamıyor, pazarlayamıyorsanız, dünyayla entegre olamıyorsunuz. İletişimde sorun var ise konuşamazsınız, kavuşamazsınız, dünyayı takip edemezsiniz.

Biz bu düşünceden hareketle, 16 yılda ulaşım, altyapı, taşımacılık ve iletişim için 500 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Yılda ortalama bin 500 kilometreye yakın bölünmüş yol yaparak Türkiye'nin bölünmüş yol ağını 26 bin 200 kilometreye taşıdık. Havacılıkta yeni bir çığır açtık, yaptığımız yatırımlarla havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. Düne kadar birkaç milyon kişinin kullandığı havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişi kullanıyor."

Denizcilikte, gemi sanayinde, bilişim ve haberleşme sektöründe yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Turhan, her eve fiber altyapı getirecek adımları atmaya başladıklarını, demiryollarında ve lojistikte Türkiye'yi dünyanın merkezi yapacak projelere imza attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini bildirdi.

\

- "Ulaşıma olan talebin 2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağı öngörülüyor"

Türkiye'yi yüksek hızlı trene sahip dünyanın 8'inci ülkesi yaptıklarını belirten Turhan, yapılan çalışmalarda ulaşıma olan talebin 2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağının, 2050 yılına kadar ise 4 kat büyüyeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Bakan Turhan, Bakanlık olarak, oluşması beklenen bu talebin zamanında ve üstün kalitede karşılanmasını hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2023 yılına ulaştığımızda, ulaşım ve haberleşmenin tüm ayaklarında vatandaşlarımızın güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıya sahip bir sistem kurmak istiyoruz. Bildiğimiz gibi hükümet olarak uçuk vaatlerle, olmayacak, gerçekleşmeyecek hedeflerle, hayallerle değil, gerçeklerle hareket ederek iktidara geldik.

Biz yapamayacağımızı, yapmayacağımızı vaat etmedik. Bugün de vaat etmiyoruz. Biz, Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine taşıyamayacağı yükler yüklemedik, bugün de yüklemiyoruz. Biz hiçbir zaman hayal ticareti, umut simsarlığı yapmadık, yaptıklarımızla ülkemizi geleceğe taşıyoruz."

\

- "Bölünmüş yol uzunluğunu 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflemekteyiz"

Bakanlık olarak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Turhan, gelecekte görmeyi hedefledikleri Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdiklerini dile getirdi.

Demiryolu çalışmalarına değinen Turhan, 12 bin 710 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 25 bin kilometreye çıkarmayı, bununla birlikte milli yüksek hızlı trenini kendisi üreten, lojistik merkezlerle ülkesinin rekabet kabiliyetini güçlendiren bir Türkiye hedeflediklerini söyledi.

Turhan, karayollarında ise bölünmüş yollarıyla, işlevsel hale getirdiği ve yeni açtığı koridorlarla, diğer ulaşım modlarıyla entegre karayolu yatırımlarıyla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle, Çanakkale Köprüsü'yle, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü'yle karayolu altyapısını tamamlamış bir Türkiye'ye ulaşılacağını bildirdi.

"2023 yılına kadar tüm illerimizi birbirine bölünmüş yollarla bağlamış ve bölünmüş yol uzunluğunu 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflemekteyiz." diyen Turhan, şunları kaydetti:

"5 yıl içerisinde yeni havaalanlarıyla ve tabii ki şu an bizlere ev sahipliği yapan İstanbul Yeni Havalimanı'yla sadece bölgesel değil, küresel konumunu güçlendirmiş, havacılık endüstrisinde söz sahibi olmuş ve hatta kendi milli uydusunu üretmiş bir Türkiye olacağız. 2023 yılına kadar şu an 55 olan havaalanı sayımızı 65'e, yolcu sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkartacağız. 2023 vizyonumuz içerisinde en çok önem verdiğimiz konulardan biri de bilgi ve iletişim sektörü.

Son 16 yılda yaptıklarımızla Türkiye, bilişim çağında küresel oyuncu olmuş durumda. Yakında 5G geliyor. Alt yapı çalışmalarına hız verdik. Şu anda genişbant abone sayımız 71 milyon 800 bine ulaşmış durumda. E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3 bin 864'e ulaşmış durumdadır. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 2023 yılına kadar, sabit genişbant abone yoğunluğunu, yüzde 14'ten, yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Mobil genişbant abone yoğunluğunu ise yüzde 71'den, yüzde yüze ulaştıracağız."

Turhan, teknoloji altyapısının yerli ve milli olarak büyütüleceğine dikkati çekerek, yerliliğe ve milliliğe özellikle dikkat ettiklerini söyledi.

Özel sektörden de daha fazla taşın altına elini koymaları talebinde bulunan Turhan, "Tüm gayemiz, tüm çabamız milletimizin refahı, memleketimizin bekası içindir." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Turhan'a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yenidenİzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni dönem

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.