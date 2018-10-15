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Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "(İstanbul Yeni Havalimanı'na toplu taşıma) Sistem 29 Ekim'e yetişiyor. İstanbul'da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu, evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek" - "Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde yapan muaviniyle, şoförüyle, konforlu bir araçla alıp havalimanına getirecek" - İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: - "2023'te bu ülkeyi 'denizci ülke, denizci millet' yapabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve çalışacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Yeni Havalimanı'na toplu taşıma sisteminin 29 Ekim'e yetişeceğini belirterek, "İstanbul'da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu, evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde yapan muaviniyle, şoförüyle, konforlu bir araçla alıp havalimanına getirecek." dedi.

Uysal, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, nüfusun problemleri artırmakla birlikte çözümleri de kolaylaştırdığını, bazen nüfusun kalabalık olmasının problemlerin çözümü noktasında avantaj olduğunu söyledi.

Akıllı şehircilik kavramı ve bu alanda yaptıkları faaliyetlere değinen Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişten bu yana teknoloji ve iletişim altyapısı gibi birçok konuda Türkiye'ye öncülük yaptıklarını aktardı.

Uysal, ulaşımın, İstanbul'da vatandaşın en fazla sorun olarak gördüğü alanların başında geldiğine işaret ederek, bu alanda hayata geçirdikleri teknolojik uygulamalar ve yenilikleri anlattı.

Hem nesneleri hem de kuruluşları birbiriyle irtibatlandırarak teknolojiden en üst verimin alınması hem de ulaşım yollarının irtibatlandırılması gerektiğini belirten Uysal, zirvenin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım konusuna değinirken, havalimanına raylı sistemin dışında kara yoluyla da toplu ulaşımın olacağını söyledi.

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- "Düşündüğümüz şeyler gerçekleşmedi. İhaleyi iptal ettik"

Mevlüt Uysal, 27 Eylül'de yapılan İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni anımsatarak, şunları kaydetti:

"O ihalede yaptığımız iş, aslında bizim iletişimde ortaya koyduğumuz performansın işi ne kadar çözdüğünün örneği... Aslında özel sektör önde gitmeli ki bu tür iletişim, teknoloji gibi konularda hızlı mesafe alınsın. Ancak özel sektör belirli tereddütlerden dolayı adım atmıyorsa kamu, bizzat kendisi adım atmalı. Biz İstanbul'un 18 noktasından buraya otobüsle ulaşım konusunda ihale yaptık. İhale rakamlarına baktığımızda düşündüğümüz şeyler gerçekleşmedi. İptal ettik.

468 milyon lira üzerinden burada ihaleye çıktık, 475 milyon liradan bir konsorsiyum girdi, ihale onlara kaldı. Biz dedik ki bunlar ne düşünüyor? Rutin olarak gelen müşteriyi alacak, buraya getirecekler. Biz, 'ondan öte bir şeyler yapmalıyız. Dünyanın en iyi havalimanı buraya yapıldı diyorsak buraya gelmek isteyenler de en iyi konforla buraya gelmeli' dedik. Daha sonra 702 milyon lirayla ihaleye çıktık. Tabii belediyemizin kuruluşu olan İstanbul Otobüs AŞ ihaleyi aldı."

Uysal, havalimanını işletecek İGA ile oturup konuştuklarını ve seyahatin konforlu gerçekleştirilebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Uysal, "Sistem 29 Ekim'e yetişiyor. İstanbul'da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu, evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde yapan muaviniyle, şoförüyle, konforlu bir araçla alıp havalimanına getirecek." şeklinde konuştu.

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- "Denizcilikte ciddi atılımlar sağlandı"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da denizcilikte 2002 yılından bu yana ciddi değişimler yaşandığını, yılda 190 milyon ton yük elleçlenirken şu anda bu rakamın 471 milyon tona çıktığını söyledi.

Deniz yoluyla yapılan dış ticaretin 149 milyon tondan 347 milyon tona çıktığını, tersane sayısının ise 78'e ulaştığını bildiren Kıran, son 16 yılda denizcilik sektöründe yaşanan gelişmelere değinirken, gelinen noktanın yeterli olmadığını, deniz taşımacılığına her zaman ayrı bir önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün bir tersanenin tek seferde en yüksek ihracat değerine sahip gemiyi inşa edebildiğini aktaran Kıran, savunma sanayisindeki gelişmeler sayesinde gemi inşa sektöründe de ciddi atılımlar sağlandığını anlattı.

Kıran, sektörde yerli şirketlerin taşımacılıkta daha fazla yer alması gerektiğini, bu sayede cari açığın daha fazla azaltılabileceğini belirterek, "2023'te bu ülkeyi 'denizci ülke, denizci millet' yapabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve çalışacağız." dedi.

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İstanbul Yeni Havalimanı

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