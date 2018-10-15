İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Yeni Havalimanı'na toplu taşıma sisteminin 29 Ekim'e yetişeceğini belirterek, "İstanbul'da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu, evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde yapan muaviniyle, şoförüyle, konforlu bir araçla alıp havalimanına getirecek." dedi.

Uysal, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, nüfusun problemleri artırmakla birlikte çözümleri de kolaylaştırdığını, bazen nüfusun kalabalık olmasının problemlerin çözümü noktasında avantaj olduğunu söyledi.

Akıllı şehircilik kavramı ve bu alanda yaptıkları faaliyetlere değinen Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişten bu yana teknoloji ve iletişim altyapısı gibi birçok konuda Türkiye'ye öncülük yaptıklarını aktardı.

Uysal, ulaşımın, İstanbul'da vatandaşın en fazla sorun olarak gördüğü alanların başında geldiğine işaret ederek, bu alanda hayata geçirdikleri teknolojik uygulamalar ve yenilikleri anlattı.