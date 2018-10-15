İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'de, şu an dünyada ilk 100'e giren 4 adet savunma sanayi şirketimiz var ama bu ilk 100'ün artık sadece ciroda değil, etkinlikte, ihracatta, karlılıkta da olmasını bekliyoruz." dedi.

Demir, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi kapsamında düzenlenen "Savunma Sanayi" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de savunma sanayi popülaritesinin son yıllarda arttığını söyledi.

İçinden geçilen konjonktür ve strateji içinde savunma sanayinin önemine işaret eden Demir, savunma sanayinin, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en önemli rol oynayan alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi konusunda vizyonumuzu ve bakış açımızı biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Bir ülkenin savunması; ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerlilikten bağımsız düşünülemez. Hatta sanayi dediğimizde de, eğer teknoloji ve sanayi altyapımız çok geniş değilse malzeme, haberleşme ve entegre sistemler konusunda iyi değilsek savunma sanayisinde iyi olmayı bekleyemeyiz."