FİNANS

Hedef 2023'te 1 milyon amatör denizci

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek, denizci millet, ülke hedefine ulaşmak istiyoruz" - "İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak için amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını bugün başlatıyoruz" - "Müracaatlar ülkemiz genelinde 71 liman başkanlığı ile bakanlığımız merkez teşkilatında yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri ücretsiz verilecek 4 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan vatandaşlarımıza amatör denizci belgeleri verilecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak istediklerini belirterek, ücretsiz verilecek amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını başlattıklarını bildirdi.

Turhan, "Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, denizlerin dünya ve insanlık açısından öneminin kelimelerle ifade edilmeyecek kadar fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin denizcilikte olduğunu vurgulayan Turhan, "Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz." dedi.

Turhan, tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin hep daha avantajlı olduğuna dikkati çekerek, "Ülke olarak dünyanın en büyük coğrafi deniz potansiyeline sahipiz. Bu potansiyelimizle deniz kaynaklı doğal zenginliklere sahip olmamızın yanında dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biri olmalıyız. Üç tarafımız denizlerle çevrili ancak tek başına bu durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açıktır." diye konuştu.

Dünya taşımacılığında deniz yolunun payının yüzde 84 olduğunu anlatan Turhan, "Bir ürünü deniz yoluyla taşımak, demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, hava yoluna göre 21 kat daha ekonomiktir. Dünya ticaretinde, deniz ulaşımı bu kadar belirleyici." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde son 16 yılda Türkiye'nin dünyanın denizcilikte lider ülkeleri arasına girdiğini dile getiren Turhan, 2002 öncesinde gemilerin kara listede yer aldığını, bugün beyaz listede olunduğunu kaydetti.

- "İnsanımızın da sektörümüzün de yüzünü tekrar denize çevirdik"

Deniz ticaret filosu kapasitesinin 2008'deki global krize rağmen dünya denizcilik filosuna göre yüzde 75 daha fazla büyüdüğünü belirten Turhan, 2002'de dünyada 17. sırada bulunan deniz ticaret filosunun, bugün 15. sıraya yükseldiğini, dünya yat üretiminde de 3. sıraya çıkarak marka haline gelindiğini anımsattı.

Turhan, 2003'te 37 olan tersane sayısının 78'e çıktığını bildirerek, "İnsanımızın da sektörümüzün de yüzünü tekrar denize çevirmiş olduk. Çünkü denizde bolluk, bereket ve gelecek var. Denizcilik sektörü, fiziki altyapısının yanında beşeri gücüyle de bütünlük arz etmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, Türkiye'nin, 112 bin eğitimli gemi adamıyla Çin'den sonra bu alanda ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar verilen amatör denizci belgesi sayısının 210 bin olduğunu anlatan Turhan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her 390 kişiden birinin amatör denizci belgesinin bulunduğunu, bu verilerin Hollanda'da 64'te bir, İtalya'da 68'de bir, Almanya'da 184'te bir kişi düzeyinde olduğunu ifade etti.

- "Amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını başlatıyoruz"

Turhan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek, denizci millet, ülke hedefine ulaşmak istiyoruz. İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak için amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını bugün başlatıyoruz. Amatör denizci sınavına katılmak için gerekli olan elektronik ortamda verilen eğitim programına alternatif yeni yaptığımız yönetmelik değişikliğiyle liman başkanlıklarında ve bakanlık merkez teşkilatında teorik ve uygulamalı eğitim programlarının geçerli sayılacağı düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu bağlamda eğitim konularını içeren amatör denizci rehberi hazırlanmış olup, eğitim için müracat eden vatandaşlarımıza da ücretsiz dağıtılacak. Müracatlar ülkemiz genelinde 71 liman başkanlığı ile bakanlığımız merkez teşkilatında yapılacak cumartesi pazar günleri ücretsiz verilecek 4 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılarak başarılı olan vatandaşlarımıza amatör denizci belgeleri verilecek. Sınavlardaki başarı bizim de başarımız olacak."

Turhan, basın mensuplarına yönelik de 2-7 Ekim'de yapılacak eğitim ve sınav sonrasında amatör denizci belgesi verileceğini bildirdi.

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Cahit Turhan Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi ulaştırma ve altyapı bakanı

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