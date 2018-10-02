Hedef 2023'te 1 milyon amatör denizci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak istediklerini belirterek, ücretsiz verilecek amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını başlattıklarını bildirdi.

Turhan, "Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, denizlerin dünya ve insanlık açısından öneminin kelimelerle ifade edilmeyecek kadar fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin denizcilikte olduğunu vurgulayan Turhan, "Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz." dedi.

Turhan, tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin hep daha avantajlı olduğuna dikkati çekerek, "Ülke olarak dünyanın en büyük coğrafi deniz potansiyeline sahipiz. Bu potansiyelimizle deniz kaynaklı doğal zenginliklere sahip olmamızın yanında dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biri olmalıyız. Üç tarafımız denizlerle çevrili ancak tek başına bu durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açıktır." diye konuştu.