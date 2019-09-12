"Hedef Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmini 20 milyar dolara ulaştırmak"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Avrupa Birliği'nden sonra ikinci ziyaretini Türkiye'ye yaptığını anımsatan Pekcan, ikili ticaret hacminin 4,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

Pekcan, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından "stratejik ortak" olduğunu söyledi.

İki ülke ticari ilişkileri hakkında bilgi veren Pekcan, "Türkler ve Ukraynalılar, ticaret ve medeniyet denizi Karadeniz'de birçok projeye imza atmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmimizi önce 10 milyar dolar sonra da 20 milyar dolara ulaştırmak." dedi.

"Hedefimiz, Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmimizi önce 10 milyar dolar sonra da 20 milyar dolara ulaştırmak. Sadece ticaret hacmi değil, Ukrayna'daki Türk yatırımları 3 milyar dolara ulaştı. Müteahhit ve müşavirlik firmalarımız Ukrayna'da altyapı hizmetleri ve ülkenin yeniden yapılanmasına hizmet ediyor. Güçlü ticari ilişkinin yanı sıra serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmeleri yürütmekteyiz. Umarım müzakerelerde iki tarafın da kabul edeceği dengeli bir anlaşmaya ulaşabileceğiz."

- Tarihi esir değişimi

Programda konuşan ev sahibi Büyükelçi Sybiha da Ukrayna'nın 28 yaşına geldiğinde Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtladığını söyledi.

"Ukrayna olmadan Avrupa projesinin asla tam bir proje olamayacağına inanıyoruz." diyen Sybiha, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme konusunda hala zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sybiha, "Neredeyse her gün askerlerimiz şehit düşüyor. Ancak Ukrayna ve liderleri barışı mümkün kılmak için ellerinden geleni yapıyor. En yakın zamanda kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.