Hedef, Türkiye’nin hazır giyim ticaretini artırmak

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN ve iş dünyasının en önemli üç başlığının üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirten Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Türkiye’nin hazır giyim ticareti 15-17 milyar dolar arasında sıkışmış durumda. Bunu yukarılara çıkarmak için Türkiye’nin dört bir tarafındaki sektör üreticilerinin birbirleriyle paydaş olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ev sahipliğinde başladı. MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle gibi sektör temsilcilerinin yanı sıra İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ve İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer’in de hazır bulunduğu zirvenin açılışına, akademisyen ve öğrenciler de katıldı.

Zirvenin açılış konuşmacıları arasında yer alan Dr. Bahar Akıngüç Günver, “Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün değerli isimlerini buluşturan etkinliğimizde öğrencilerimizin hayal ettiğimiz faydayı görebildiğini umuyorum. Federasyon ile imzaladığımız protokol ile öğrencilerimiz kadar ülkemize de katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Hazır giyim ve tekstil alanında yaşanan küresel rekabet ortada. Bu noktada ülke olarak sahip olduğumuz kültürel zenginliğin zemini olan Anadolu ve gelişmekte olan genç nüfus bizim en güçlü yanımız” dedi.