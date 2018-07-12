"Hedefimiz 30 milyar dolar dış ticaret hacmi"

İZMİR (AA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Bu, özel sektörlerin karşılıklı iş birliğiyle çok rahat bir şekilde 2-3 katına çıkabilir. İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak." dedi.

Fard, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen "İran Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında 600 kilometre sınır bulunduğunu, İran'a komşu 15 ülke arasında en önemlisinin Türkiye olduğunu söyledi.

İranlı turistlerin birinci tercihinin Türkiye olduğuna işaret eden Fard, her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının arttığını dile getirdi.

Türkiye özel sektörünün güçlü ve tecrübeli olduğunu belirten Fard, "İran olarak biz de özel sektörle ilgili gelişmelere imza atıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolar. Bu, özel sektörlerin karşılıklı iş birliğiyle çok rahat bir şekilde 2-3 katına çıkabilir. İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak." diye konuştu.