Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük tedarikçi ülkesi olmayı hedeflediklerini belirtti.
UTİB'den yapılan açıklamaya göre, "Premiere Vision Paris Fuarı"na 190, Texworld Paris Fuarı'na ise 102 Türk firması katılım sağladı.
Fuarda, kumaş, hazır giyim, aksesuar ve deri ürünlerini sergileyen Türk firmalarının stantları, ilgi gördü.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Engin, Fransa başta olmak üzere Avrupa'ya ihracata ivme kazandırmanın öncelikli hedef olduğunu vurguladı.
Türk tekstil sektörünün AB ülkelerinin en büyük ikinci tedarikçi ülkesi olduğunu aktaran Engin, "Hedefimiz AB'nin en büyük tedarikçi ülkesi olmak. Fransa'da katıldığımız iki önemli fuar, bu hedefimizin gerçekleşmesine büyük katkılar sunacak." ifadesini kullandı.
Engin, Bursalı firmaları dünya pazarlarına açmak için sektörün öncü fuarlarına her fırsatta katıldıklarını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum