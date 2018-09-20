FİNANS

"Hedefimiz AB'nin en büyük tedarikçi ülkesi olmak"

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

Türk tekstilciler "Texworld Paris" ve "Premiere Vision Paris" fuarlarına katıldı - UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Hedefimiz AB'nin en büyük tedarikçi ülkesi olmak"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük tedarikçi ülkesi olmayı hedeflediklerini belirtti.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, "Premiere Vision Paris Fuarı"na 190, Texworld Paris Fuarı'na ise 102 Türk firması katılım sağladı.

Fuarda, kumaş, hazır giyim, aksesuar ve deri ürünlerini sergileyen Türk firmalarının stantları, ilgi gördü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Engin, Fransa başta olmak üzere Avrupa'ya ihracata ivme kazandırmanın öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Türk tekstil sektörünün AB ülkelerinin en büyük ikinci tedarikçi ülkesi olduğunu aktaran Engin, "Hedefimiz AB'nin en büyük tedarikçi ülkesi olmak. Fransa'da katıldığımız iki önemli fuar, bu hedefimizin gerçekleşmesine büyük katkılar sunacak." ifadesini kullandı.

Engin, Bursalı firmaları dünya pazarlarına açmak için sektörün öncü fuarlarına her fırsatta katıldıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
bursa fuar paris tekstil

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