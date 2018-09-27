FİNANS

"Hedefimiz Katar’a 750 milyon dolarlık Türk parkı yapmak"

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Outdoor Factory’nin Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz: - " Katar ile ilgili şöyle bir hedefimiz var, 750 milyon dolarlık bir tema park tasarladık. Yanımıza alacağımız bir Türk müteahhitlik firması ile bu parkı yapabilir ve ülkemize 750 milyon dolar getirebiliriz"

İSTANBUL (AA) - Outdoor Factory'nin Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz, "Katar ile ilgili şöyle bir hedefimiz var, 750 milyon dolarlık bir tema park tasarladık. Yanımıza alacağımız bir Türk müteahhitlik firması ile bu parkı yapabilir ve ülkemize 750 milyon dolar getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 yıl önce kurulan ve Türkiye'yi tema park konsepti ile tanıştıran Outdoor Factory hedef büyüttü.

Havaalanlarındaki reklam panolarıyla reklam sektörüne giriş yapan, ardından Türkiye’nin önde gelen markalarının üç boyutlu kampanyalarına imza atan şirket, bugün hem belediyelerle iş birliği içinde projeler gerçekleştiriyor, hem de tema park konseptiyle Anadolu’daki birçok şehrin turizmde kalkınmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin pek çok noktasında anıt, müze ve tema park gibi konsept projeler tasarlayan Outdoor Factory, İstanbul’daki Vialand ve Osmaniye’deki Masal Park’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni de hayata geçirdi.

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- "Şirketin hedefi, tema park sektöründe küresel oyuncular arasına girmek"

Açıklama görüşlerine yer verilen Outdoor Factory’nin Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz, sekiz yılda 3 milyon lira cirodan 120 milyon lira ciroya ulaşan şirketin hedefinin, tema park sektöründe küresel oyuncular arasına girmek olduğunu ve bu kapsamda Özbekistan, Katar ve Chicago’da ofis açmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Yedigöz, amaçlarının, ihracat yaparak Türkiye'ye katkı sağlamak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün yurt dışında 150 yılını dolduran tema parklar var. Bu parkların her yıl renove edilmesi gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada, Disneyland’ın Satın Alma Müdürü gelip bizi buluyor. Çünkü aynı kaliteyi daha uygun fiyatla sunabiliyoruz. Ofis açmaya hazırlandığımız Chicago’da 25 tema park var. Öte yandan, Katar'ın hedefi Dubai'deki tema parkların daha büyüğünü yapmak, Dubai’den daha fazla turist çekmek.

2022 Dünya Kupası Katar'da gerçekleşecek. Birçok önemli projelerin hayata geçeceği anlamına geliyor. Biz de bu nedenle Katar ofisimizi açıyoruz. Katar ile ilgili şöyle bir hedefimiz var, 750 milyon dolarlık bir tema park tasarladık. Yanımıza alacağımız bir Türk müteahhitlik firması ile bu parkı yapabilir ve ülkemize 750 milyon dolar getirebiliriz. Bu nedenle herkes küçülmeye giderken, biz yatırımı hızlandırdık."

Yedigöz, İstanbul’un Londra'daki 125 metrelik "London Eye" gibi simgeye ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak,"80 metrelik bir dönme dolap yapıp, altında farklı çarşı konsepleri geliştirebiliriz. Bunun yanı sıra Dağ kızakları gibi farklı projelerimiz var. Öte yandan, Millet Bahçeleri için, kültürümüzü yaşatan ve yansıtan projeler tasarlıyoruz. Örneğin Trabzon’a içinde Sümene Manastırı, Avni Aker maketi gibi şehrin tarihi değerlerini yansıtacak bir 'MiniaTrabzon' yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Statista’nın araştırmasına göre Türkiye’deki eğlence ve tema park sektörünün 2009 yılında 16 milyon dolar seviyesinde olan geliri, 2017 sonunda tahmini olarak 131 milyon dolara yükselmiş durumda. Sektörün geliri, aradan geçen 8 yılda yüzde 700'ün üzerinde arttı. 2020 yılında söz konusu rakamın 140 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

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Outdoor Factory Toygar Yedigöz

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