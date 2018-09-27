"Hedefimiz Katar’a 750 milyon dolarlık Türk parkı yapmak"

İSTANBUL (AA) - Outdoor Factory'nin Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz, "Katar ile ilgili şöyle bir hedefimiz var, 750 milyon dolarlık bir tema park tasarladık. Yanımıza alacağımız bir Türk müteahhitlik firması ile bu parkı yapabilir ve ülkemize 750 milyon dolar getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 yıl önce kurulan ve Türkiye'yi tema park konsepti ile tanıştıran Outdoor Factory hedef büyüttü.

Havaalanlarındaki reklam panolarıyla reklam sektörüne giriş yapan, ardından Türkiye’nin önde gelen markalarının üç boyutlu kampanyalarına imza atan şirket, bugün hem belediyelerle iş birliği içinde projeler gerçekleştiriyor, hem de tema park konseptiyle Anadolu’daki birçok şehrin turizmde kalkınmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin pek çok noktasında anıt, müze ve tema park gibi konsept projeler tasarlayan Outdoor Factory, İstanbul’daki Vialand ve Osmaniye’deki Masal Park’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni de hayata geçirdi.