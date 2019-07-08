FİNANS

"Hedefimiz pazar çeşitliliğimizi arttırmak"

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: - "185 ülkeyle ticaret yapıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz pazar çeşitliliğimizi arttırmak, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu, Afrika, ABD ve Avrupa pazarlarında daha etkin roller üstlenmektir"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 185 ülkeyle ticaret yaptıklarını belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz pazar çeşitliliğimizi arttırmak, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu, Afrika, ABD ve Avrupa pazarlarında daha etkin roller üstlenmektir." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak Mersin'de toplanıp 2019 yılı ihracat rakamları ve planlanan çalışmaları ele aldıklarını vurguladı.

Türkiye'nin en önemli pazarlarından olan Irak'ın, sektöre yönelik uygulamaya başladığı ambargolar bulunduğunu hatırlatan Altunkaya, yaşanan sıkıntıların iki ülke arasında karşılıklı görüşmelerle aşılabileceğine dikkati çekti.

Altunkaya, Türkiye'de ihracat kültürünün geliştiğinin altını çizerek, "Haziran 2019 döneminde aylık bazda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22,2'lik düşüşle 347 milyon 963 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,8'lik artışla 3 milyar 249 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Bizler pazar çeşitliliğine yönelerek dünya genelinde 185 ülkeyle ticaret yapıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz pazar çeşitliliğimizi arttırmak, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu, Afrika, ABD ve Avrupa pazarlarında daha etkin roller üstlenmektir. Bu bağlamda gerekli pazar araştırmalarımız devam ederken uluslararası statülerdeki gıda fuarlarında da etkin katılım sağlayarak rol almaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hububat sektöründe yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasına da değinen Altunkaya, şunları kaydetti:

"Birinci sırada 617 milyar 187 bin dolarla Irak yer alırken bu ülkeyi, 204 milyon 100 bin dolarla Suriye, 171 milyon 813 bin dolarla Yemen, 160 milyon 943 bin dolarla Birleşik Devletler, 113 milyon 555 bin dolarla Suudi Arabistan, 95 milyon 42 bin dolarla Almanya, 84 milyon 551 bin dolarla İran, 84 milyon 427 bin dolarla Libya, 77 milyon 333 bin dolarla İsrail ve 75 milyon 718 bin dolarla Angola izledi. İlk 10 ülkenin altı aylık dönemdeki ihracat rakamı ise 1 milyar 684 milyon 670 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk on ülke dışında kalan diğer ülkelere gerçekleştirilen ihracat miktarı ise 1 milyar 564 milyon 536 bin dolar oldu. Ürün bazında bakıldığında ise Türkiye en fazla 859 milyon 358 bin dolarlık pastacılık ürünleri (bisküvi, gofret, kek, makarna…), 690 milyon 665 bin dolarlık buğday unu gibi ihraç etti. Yine aynı sektörden yılın ilk altı aylık döneminde 454 milyon 508 dolarlık çeşitli gıda ürünleri ihraç edilirken, bitkisel yağ ihracatı da 339 milyon 956 bin dolarla dördüncü sıradaki yerini aldı."

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Anahtar Kelimeler:
GAİB Gaziantep hububat ihracat

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