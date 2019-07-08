GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 185 ülkeyle ticaret yaptıklarını belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz pazar çeşitliliğimizi arttırmak, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu, Afrika, ABD ve Avrupa pazarlarında daha etkin roller üstlenmektir." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak Mersin'de toplanıp 2019 yılı ihracat rakamları ve planlanan çalışmaları ele aldıklarını vurguladı.

Türkiye'nin en önemli pazarlarından olan Irak'ın, sektöre yönelik uygulamaya başladığı ambargolar bulunduğunu hatırlatan Altunkaya, yaşanan sıkıntıların iki ülke arasında karşılıklı görüşmelerle aşılabileceğine dikkati çekti.

Altunkaya, Türkiye'de ihracat kültürünün geliştiğinin altını çizerek, "Haziran 2019 döneminde aylık bazda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22,2'lik düşüşle 347 milyon 963 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,8'lik artışla 3 milyar 249 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Bizler pazar çeşitliliğine yönelerek dünya genelinde 185 ülkeyle ticaret yapıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz pazar çeşitliliğimizi arttırmak, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu, Afrika, ABD ve Avrupa pazarlarında daha etkin roller üstlenmektir. Bu bağlamda gerekli pazar araştırmalarımız devam ederken uluslararası statülerdeki gıda fuarlarında da etkin katılım sağlayarak rol almaktayız." değerlendirmesinde bulundu.