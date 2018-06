"Hedefimiz, Türkiye'de milyar dolarlık Türk yazılım şirketi yaratmak"

Şu an 2 binin üzerinde yerel girişimi desteklediklerini belirten Kansu, "Çözümlerimizle ülkemizde filizlenen yerel girişimleri küresel pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Bizim hedefimiz, burada milyar dolarlık Türk yazılım şirketi yaratmak." şeklinde konuştu.

Kansu, şirketin, Türkiye'nin hem dijital hem de ekonomik geleceğine yatırım yaptığını söyledi.

\

- "Gerçek yerli yazılım, dünyaya satış yapabilecek Türk start-up'ları yaratmaktır"

Microsoft Türkiye Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Onur Koç da bugün dünyadaki tüm teknoloji ve endüstri trendlerinin arkasında yazılımın olduğunu, yazılımın; robotların robotlarla konuşmasını, daha önce hayal edilemeyen senaryoların hayata geçirilmesini, çözülemeyen problemlerin çözülmesini sağladığını kaydetti.

Eskiden sadece şirketler için dijital kavramının kullanıldığını, şu anda her insanın, her şirketin, her ülkenin dijital olmak zorunda kaldığını vurgulayan Koç, Word Intellectual IP Organization'un yaptığı bir araştırmaya göre, 2016'da Türkiye'de 8 bin 374, Güney Kore'de 233 bin 786, ABD'de 521 bin 802 patent başvurusu olduğunu, endüstriyel tasarımda da aynı tabloyla karşılaştıklarını söyledi.