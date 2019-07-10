"Hedefler, bir önceki kalkınma planından daha ulaşılabilir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, öngörülen hedeflerin bir önceki kalkınma planından daha ulaşılabilir olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nı değerlendirdi.

İhracat hedefinin 226,6 milyar dolar ile geçen dönemki hedefin yarısından az olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Kurun ihracatı destekliyor olmasının bu hedefin yapılabilirliğini daha da kolaylaştırdığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara ve kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesinin, rahatlıkla ulaşılabilecek hedefler olduğunu vurguladı.

Yüzde 9,9 olarak hedeflenen işsizlik rakamının Avrupa’ya kıyasla yüksek olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "Ancak bu bizim için ulaşılabilir olması açısından gerçekçi bir hedef. Bütçe açığı yüzde 2 olarak mevcut mertebesinde devam edecek gibi görünüyor, ama biraz daha düşürme noktasında çabamız olması gerektiğini düşünüyoruz. Zira bütçe açıklarının ekonomideki kırılganlıklara katkı verdiğini her zaman dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.