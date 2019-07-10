FİNANS

"Hedefler, bir önceki kalkınma planından daha ulaşılabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "(On Birinci Kalkınma Planı) Öngörülen hedefler, bir önceki kalkınma planından daha ulaşılabilir" - "Biz sanayicileri asıl ilgilendiren ve mutlu eden gelişme, doğrudan sanayi yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında bir görüş oluşması"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, öngörülen hedeflerin bir önceki kalkınma planından daha ulaşılabilir olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nı değerlendirdi.

İhracat hedefinin 226,6 milyar dolar ile geçen dönemki hedefin yarısından az olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Kurun ihracatı destekliyor olmasının bu hedefin yapılabilirliğini daha da kolaylaştırdığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara ve kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesinin, rahatlıkla ulaşılabilecek hedefler olduğunu vurguladı.

Yüzde 9,9 olarak hedeflenen işsizlik rakamının Avrupa’ya kıyasla yüksek olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "Ancak bu bizim için ulaşılabilir olması açısından gerçekçi bir hedef. Bütçe açığı yüzde 2 olarak mevcut mertebesinde devam edecek gibi görünüyor, ama biraz daha düşürme noktasında çabamız olması gerektiğini düşünüyoruz. Zira bütçe açıklarının ekonomideki kırılganlıklara katkı verdiğini her zaman dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yatırım ikliminin geliştirilmesi gerekiyor"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Öngörülen hedefler, bir önceki kalkınma planından daha ulaşılabilir. Biz sanayicileri asıl ilgilendiren ve mutlu eden gelişme, doğrudan sanayi yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında bir görüş oluşması. Bunun için yatırım ikliminin geliştirilmesi gerekiyor. Plan, hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi, sürekli geliştirilen temel hak ve hürriyetler olarak üç sütun üzerinde oluşmuş. Bunlar yabancı sermaye yatırımlarının ülkemize çekilmesinin olmazsa olmazıdır diye düşünüyoruz. Türkiye 2004-2005 yılları arasında yabancı sermaye yatırımlarını yıllık bazda 28 misli artırabilme başarısını göstermişti. Benzer adımlara odaklanılarak bunun tekrar yapılabileceğini düşünüyoruz."

Sanayi sektörünün odak sektör olduğunu ve kimya, ilaç ile tıbbi cihazlar sektörlerine ağırlık verildiğini aktaran Zeytinoğlu, ihracata yönelik büyüme hedefine ilişkin görüşlerini ise şöyle ifade etti:

"İhracat artışımız 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara yükseldiği dönemler, yatırımların geldiği dönemlerde olmuştu. Benzer hamlelerin tekrar yapılması gerekiyor. Hatta ABD ile de benzer bir entegrasyonu tamamlayabilmemiz önemli. ABD, pazar büyüklüğü olarak Avrupa Birliğine eşit. Bizim ticaretimiz, potansiyel büyüklüğüne göre çok az. Daha fazla pay almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı arasında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 75 milyardan 100 milyar dolara çıkarılması kararını da çok yerinde buluyoruz. Önümüzdeki dönem yine benzer bir pazar olarak Asya’yı da görebileceğimizi düşünüyoruz."

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