"Hedging daha fazla önem kazandı"

İSTANBUL (AA) - ACE Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ayçin Erol, demir ve demir dışı metaller sektörünün finansal koruma enstrümanlarına yönelmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye’de ve dünyada risklerin çok daha arttığı ve zaman zaman yönetilebilir olmaktan uzaklaştığı bir süreci yaşıyoruz. Finans sektörümüzün de yeni teminat araçlarına ihtiyaç duyduğu bu süreçte 'hedging'in çok daha fazla önem kazandığına inanıyoruz." dedi.

Erol, Londra Metal Borsası'na kote tek Türk şirketi ACE Lojistik olarak New York merkezli finansal hizmetler şirketi INTL FCStone ile birlikte metal sektörünü bilgilendirmek için düzenledikleri Hedging Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Demir ve demir dışı metallerde hedging, baz metaller ve çelik pazarında görünüm, değerli metaller gibi konuları ele alan Hedging Konferansı'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Erol, küresel ticaretin değişkenlik arz ettiği günümüzde finansal enstrümanların önem kazandığını söyledi.

Erol, "Türkiye’de ve dünyada risklerin çok daha arttığı ve zaman zaman yönetilebilir olmaktan uzaklaştığı bir süreci yaşıyoruz. Finans sektörümüzün de yeni teminat araçlarına ihtiyaç duyduğu bu süreçte 'hedging'in çok daha fazla önem kazandığına inanıyoruz." diye konuştu.