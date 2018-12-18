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Hedonik Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

HKFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,63, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,79 artış kaydetti

İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,63 artarak 226,91'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,63 artarak 226,91 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,79 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 14,73 azalış kaydetti.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki
gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Ekim
ayında bir önceki aya göre İstanbul’da 0,39
azalış, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla
yüzde 0,15 ve 1,82 artış oldu. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,
İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,80, 3,26 ve 10,30 yükseliş kaydetti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde yıllık bazda yüzde 11,30 artarak 276,49'a ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, ekimde 2 bin 323,47 liraya yükseldi. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) ekimde 2017'nin aynı ayına göre yüzde 8,94 artarak 258,74 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 16,31 artışla 281,97'ye çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
HKFE Konut Fiyat Endeksi TCMB

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