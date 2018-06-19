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Hedonik Konut Fiyat Endeksi nisanda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Endeks, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,06 artarak 222,32'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,06 artarak 222,32'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,06 artışla 222,32 seviyesinde gerçekleşti. 2017'nin aynı ayına göre ise yüzde 9,31 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,39 azalış gösterdi.

3 büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,68, Ankara'da 1,26 ve İzmir'de yüzde 1,52 artış kaydedildi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,52, yüzde 6,27 ve yüzde 16,77 arttı.

Nisanda Konut Fiyat Endeksi (KFE), yıllık bazda yüzde 10,06 artarak 259,64'e ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, nisanda 2 bin 181,39 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) nisanda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 9,55 artarak 246,01 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 9,94 artışla 256,94'e yükseldi.

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Hedonik Konut Fiyat Endeksi Konut Fiyat Endeksi TCMB

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