Hedonik Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,30 artarak 227,40'a yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,30 artışla 227,40 seviyesinde gerçekleşti. 2017'nin aynı ayına göre ise yüzde 9,39 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,58 azalış gösterdi.
3 büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir’de
sırasıyla yüzde 0,16 ve yüzde 0,42 artış,
Ankara’da ise yüzde 0,08 azalış
gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı
ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla
yüzde 4,05, yüzde 7,24 ve yüzde 15,61 arttı.
Konut Fiyat Endeksi (KFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 10,48 artarak 268,09'a ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, temmuzda 2 bin 252,95 liraya yükseldi.
Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) temmuzda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10,10 artarak 252,90 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 10,79 artışla 265,74 'e yükseldi.
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