Helal gıda ihracatında hedef 15 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - ERGİN GARİP - Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer, "2023 yılına kadar helal gıda üretim ve ihracatını yapacak firma sayısının toplam firma sayısınının yüzde 70’ine ulaşması öngörülüyor. Halen 8-10 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracat rakamlarının ise 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor." dedi.

Helal gıda pazarında, Türkiye'nin konumu ve helal gıda sertifikasyon süreci hakkında AA muhabirine açıklama yapan Büyüközer, dünya nüfusunun dörtte biri olan Müslümanların, helal ve temiz nimetlerle beslenmek zorunda olduğunu vurguladı.

Helal sertifikalı ürüne olan talebin küresel pazarda 4 trilyon dolara yaklaştığını aktaran Büyüközer, "Bu rakamın şu anda gerçekleşebilen oranı ise ne yazık ki yüzde 20 olarak belirtiliyor. Bu tablo, helal pazarın büyümesi gerektiğine işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüközer, Birleşmiş Milletler bünyesindeki The Codex Alimentarius Komisyonu'nun dahi "helal sertifika" konusunu gündemlerine aldığını dile getirerek, Malezya, Endonezya, Körfez ülkeleri ile birlikte birçok ülkede helal sertifikalı ürün talebinin artmakta olduğunu ve bu ürünlerin market raflarında yerlerini aldığını söyledi.