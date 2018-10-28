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"Helal gıda pazarında yabancı ağırlığı ortadan kalkmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: - "Dünya helal gıda pazarında maalesef yabancıların ciddi bir ağırlığı var" - "Müslüman nüfusu, dünya genelinin dörtte birini oluşturuyor. Bu alanda ciddi bir pazar oluşuyor ve bu pazarın güvenli ellerde olabilmesi için yabancı ağırlığının ortadan kaldırılması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, dünya helal gıda pazarında yabancıların ciddi bir ağırlığı olduğunu belirterek, "Müslüman nüfusu, dünya genelinin dörtte birini oluşturuyor. Bu alanda ciddi bir pazar oluşuyor ve bu pazarın güvenli ellerde olabilmesi için yabancı ağırlığının ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

Cesur, Dünya Helal Konseyi (WHC) organizasyonunda, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) ile Dünya Helal Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen WHCi 10. Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada helal kavramından bahsetti.

Dünya helal gıda pazarında maalesef yabancıların ciddi bir ağırlığının olduğunu aktaran Cesur, Müslüman nüfusun dünya genelinin dörtte birini oluşturduğunu bildirdi.

Bu alanda ciddi bir pazar oluştuğunu ifade eden Cesur, bu pazarın güvenli ellerde olabilmesi için yabancı ağırlığının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Cesur, bugün kaotik bir dünyada yaşamanın zorluklarından birisinin de doğru bilgiye erişim zorluğu olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle biz Müslümanların hassasiyet duyduğumuz konulara doğru kaynaklardan, doğru bilgilere erişim zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk rızkımız söz konusu olunca daha da bir önem arz etmektedir. Yediğimizin, içtiğimizin, giydiğimizin, ürettiğimizin ve tükettiğimizin helal ölçüler içerisinde olması, bizleri bağladığı gibi aslında yeryüzünün adil bir düzene kavuşabilmesi için de çok büyük bir önem taşımaktadır.

Biz Müslümanlar bu hassasiyetleri taşıyabilir isek, eminiz ki, rızkımız daha çok bollaşacak ve emeklerimiz daha çok bereketlenecektir. Bu bereket de, insanlığa refah olarak yansıyacak, infak duygumuzun da hareketlenmesi ile dünyamız daha da adil bir dünya haline gelecektir. Bu nedenle helal ve tayyip ürünler konusunda daha da çok bilinçlenerek, tercihlerimizi bu doğrultuda sürdürmeyi gaye edinmeliyiz."

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- "Bu pazarın güvenli ellerde olması çok önemli"

Cesur, İslam'ın tüm kötü algı çalışmalarına rağmen bugün yeryüzünde en hızlı büyüyen din olduğunu kaydederek, 112 ülkeye yayılmış Müslümanların sayısının 2 milyara yaklaştığını söyledi.

İslam'ın Hristiyanlıktan sonra dünyanın en çok inanılan ikinci dini olduğunu dile getiren Cesur, Müslümanların 1,8 milyarla dünya nüfusunun yüzde 24'ünü oluşturduğu bilgisini verdi.

Cesur, Müslümanlarla ilgili istatistiki bilgileri paylaşarak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Müslümanların olduğu bölgelerde ciddi bir helal gıda pazarı oluşmaktadır. İşte bu noktada bizlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Helal Gıda Sertifikası'nın konuşulmaya başlandığı günlerde nerede ise bu sertifikayı veren kuruluşların yüzde 90'ı yurt dışı menşeli idi. Bugün çok şükür bu oranı kırmaya başladık ve de kırmaya devam edeceğiz. Bu pazarın güvenli ellerde olması çok önemli. İnşallah sizlerin çalışmaları ile bu noktada ulaşmamız gereken noktalara ulaşabiliriz.

Ben inanıyorum ki, sizlerin bu gayretli çabaları sonucunda, helal sertifikaya sahip ürün çeşitliliği artacak, helal sertifikanın ne olduğunu bilen tüketici sayısı çoğalacak ve helal sertifikalı ürünler hemen hemen tüm pazarlarda alıcısı ile buluşacaktır. ASKON olarak bu konuda en büyük destekçilerinizden biri olduğumuzu belirtmek isterim."

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10. Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Konferansı ASKON

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