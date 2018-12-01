"Helal turizm pazarı 220 milyar dolara ulaşacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, Müslüman nüfusun 2020'de 2,2 milyara ulaşacağını belirterek, "Müslüman turistlerin talepleri helal turizmin önemini artırıyor. Büyüyen Müslüman seyahat sektörü 2020'de 156 milyon Müslüman turiste ve 220 milyar dolarlık helal turizm pazarına ulaşacak." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde üçünü gününde devam ediyor.

Zirve kapsamında düzenlenen Helal Turizm panelinde konuşan Şan, İstanbul'un Asya ve Avrupa'nın kesişme noktasında, medeniyetlerin mirasını taşıyan, imparatorluklara ev sahipliği yapmış, geçmişi tanığı ve geleceğin metropolü olduğunu söyledi.

Helal turizm kavramının, dünyada sayısı hızla artan Müslüman turist pazarının turistik ihtiyaçlarının fark edilmesi ve bu hassasiyetlere yönelik ürün ve hizmet geliştirilmesiyle ortaya çıktığını ifade eden Şan, helal turizm kavramının, Müslüman turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına oluşturulan ürün ve hizmetlerin İslami öğretilere ve ilkelere göre gerçekleştirildiği turizm türünü ifade ettiğini anlattı.