"Helal turizmle 40 milyon turist getirebiliriz"

AYŞE YILDIZ - Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, 171 milyar dolarlık cirosu olan helal turizmin standardının oluşturulması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Helal turizme yapılacak yatırımla 40 milyon turist getirebiliriz." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal turizm konusunda tek sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.

Helal turizmin inanç turizmi ve farklı turizm çeşitleriyle karıştırılabildiğini anlatan Turhan, Müslüman seyahat pazarına hitap ettikler için doğru tabirin "helal turizm" olduğunu vurguladı.

Geçen yıl dünya üzerinde 156 milyon Müslüman'ın kendi ülkesinden farklı bir ülkeye seyahat ettiğine işaret eden Turhan, "Bunlar 171 milyar dolarlık harcama yaptılar. Bu güçlü bir ekonomi, önemli bir pazar. Ülkemizin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Helal turizmde Endonezya, Malezya, İspanya, İngiltere, Almanya, Rusya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin ön plana çıktığını belirten Turhan, şöyle konuştu: