Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon kriterleri

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Helal Akreditasyon Kurumunun "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesi, helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyulması gereken usul, esas ve tedbirler düzenlendi.

Buna göre, gerekli akreditasyona sahip olmak isteyen helal uygunluk değerlendirme kuruluşları, Helal Akreditasyon Kurumuna başvuracak.

- Helal akreditasyon işlemlerine özel uzman havuzu

Söz konusu kuruluşların akreditasyon alabilmesi için ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre belirlenmiş şartlara uygunluğunu, helal akreditasyon sisteminin talep ettiği ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterleri sağlandığını yapılan denetimlerle doğrulaması şartı aranacak.