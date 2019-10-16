FİNANS

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon kriterleri

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi - Helal akreditasyona sahip olmak isteyen helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterleri sağladığının yapılan denetimlerle doğrulanması gerekecek - Akredite edilen helal uygunluk değerlendirme kuruluşları, helal akreditasyon kapsamının belirtildiği sertifikayla birlikte, helal akreditasyon sözleşmesinde tanımlanan HAK helal akreditasyon markasını kullanabilecek

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Helal Akreditasyon Kurumunun "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesi, helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyulması gereken usul, esas ve tedbirler düzenlendi.

Buna göre, gerekli akreditasyona sahip olmak isteyen helal uygunluk değerlendirme kuruluşları, Helal Akreditasyon Kurumuna başvuracak.

- Helal akreditasyon işlemlerine özel uzman havuzu

Söz konusu kuruluşların akreditasyon alabilmesi için ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre belirlenmiş şartlara uygunluğunu, helal akreditasyon sisteminin talep ettiği ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterleri sağlandığını yapılan denetimlerle doğrulaması şartı aranacak.

Helal akreditasyon işlemleri için kurum tarafından belirlenen yıllık akreditasyon kullanım ücretinin ve verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin ödenmesi gerekecek.

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının helal akreditasyon işlemlerinde yararlanılmak üzere denetçi ve uzman havuzu oluşturulacak ve gerektiği hallerde helal akreditasyon süreçlerinde bu kişilerden hizmet alımı yapılacak.

Akredite edilen helal uygunluk değerlendirme kuruluşları, helal akreditasyon kapsamının belirtildiği sertifikayla birlikte, helal akreditasyon sözleşmesinde tanımlanan HAK helal akreditasyon markasını kullanmaya hak kazanacak.

- Akreditasyon geri çekilirse marka kullanımı sonlandırılacak

Kurum, helal akreditasyon faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak ve helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla ilgili bilgi ve dokümanları hukuki gerekliliklerin ve imzalanan tanıma anlaşmalarının gerektirdiği durumlar dışında bu kuruluşların izni olmadan üçüncü şahıslara veremeyecek.

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının helal akreditasyonuna, akreditasyonun askıya alınmasına, geri çekilmesine ve kapsamının değiştirilmesine dair bilgiler kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

Helal akreditasyonun askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, sertifikasının ve bu sertifikadan doğan tüm hakların kullanımı durdurulacak, akredite kuruluş statüsünü belirten reklam ve tanıtımlarla HAK helal akreditasyon markası kullanımına son verilecek.

Öte yandan, Helal Akreditasyon Kurumunun Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildiOsman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Helal Akreditasyon Kurumu resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

TÜİK - Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

TÜİK - Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.