İSTANBUL (AA) - Tekfen Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen HEP İstanbul, bu yıl ABD’de düzenlenen En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda, "Sürdürülebilir Yapı-Konut" kategorisinde birinci seçildi.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, tasarımında ve inşaatında sürdürülebilirlik hassasiyetiyle hayata geçirilen HEP İstanbul, bu yıl dördüncüsü ABD’de düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’nda, "Sürdürülebilir Yapı-Konut" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Tekfen Gayrimenkul tarafından çevre dostu bir proje olarak hayata geçirilen HEP İstanbul projesi, kaliteli bir yaşam isteyenlere iyi yaşam konseptinin bütün gerekliliklerini içine alan bir dünya sunuyor.

Aile yaşamının ve çocukların merkeze konumlandırıldığı projede; sosyal ve peyzaj alanlarına geniş yer ayırılıyor, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için tasarlanmış bin 400 metrekareye yakın açık çocuk oyun alanları, 3 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet parkurları, yüzme havuzları, spor ve aktivite alanları bulunuyor.