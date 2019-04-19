FİNANS

Hepsiburada 23 Nisan’a özel kampanya yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

HEPSİBURADA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir kampanya başlattı.

Hepsiburada 23 Nisan’a özel kampanya yaptı

İSTANBUL, (DHA) - HEPSİBURADA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çocuklara yönelik pek çok ürün avantajlı fiyatlarla sunulacak.

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“‘23 Nisan’a özel 7’den 77’ye tüm çocuklara yüzde 60’a varan indirimler’ sloganıyla hayata geçirilen ve çocukların mutlu bir bayram yaşamasını amaçlayan kampanya, 23 Nisan Salı günü 23.59’a kadar devam edecek. Cazip kampanya, eğitici ve öğretici oyuncaklardan karakter figürlerine, bebek ve arabalardan bahçe oyuncaklarına, pelüş oyuncaklardan son teknoloji oyun konsolları ve drone’lara kadar binlerce farklı oyuncak ile kırtasiye ürününü, kitapları ve tekstil ürünlerini kapsıyor.”

BİLGİSAYAR VE ZİHİN GELİŞTİRİCİ OYUNLAR POPÜLER OLDU

2018 yılı 23 Nisan alışveriş trendlerini de inceleyen Hepsiburada, geçen sene en çok bilgisayar, ofis-kırtasiye malzemeleri, kitap, hobi ve giyim ürünlerine talep geldiğini açıkladı. 23 Nisan alışverişinin en çok rağbet gören ürünleri ise; Bilgisayar kategorisinde: Taşınabilir bilgisayar, kulaklık, tablet, eğitim-hobi yazılımları ve oyun konsolları; Ofis-kırtasiye malzemelerinde: Türk bayrağı, kuru boya, pastel boya, kurşun kalem seti ve silgi; Kitap kategorisi: Anderson ile Pır Pır, Hareketli Lunapark, Hareketli Uzay Gemisi ve Mini Masallar Seti; Hobi kategorisi: Zihin geliştirici oyunlar, puzzle, kutu oyunları, maket, kostüm ve aksesuarları, drone, uzaktan kumandalı araba, helikopter ve figür modelleri; Giyim kategorisi: Tişört, gömlek, çorap, pantolon ve elbise olarak açıklandı.

23 Nisan alışverişini en çok yapan yaş grubu 25-40 olurken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya il sıralamasında öne geçti. Bu illeri sırasıyla Kocaeli, Adana, Balıkesir ve Muğla takip etti.

HEDİYE ÖNERİLERİ HAZIRLANDI

Hepsiburada 23 Nisan’da minikleri sevindirmek isteyenler için ‘hediye önerisi’ sayfası hazırladı. Hepsiburada çalışanlarının çocuklarının yaptıkları resimlerle süslenen bu özel sayfada eğitici ve öğretici oyuncaklar, bisiklet ve scooterlar, oyun konsolu ve oyunları, kırtasiye ve boyama ürünleri, giyim ürünleri, çocuklara özel teknoloji ürünleri, bahçe oyuncakları, yapı oyuncakları ve daha birçok hediye alternatifi müşteriler için özel olarak gruplandırıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Hepsiburada 23 Nisan’a özel kampanya yaptıHepsiburada 23 Nisan’a özel kampanya yaptıHepsiburada 23 Nisan’a özel kampanya yaptıHepsiburada 23 Nisan’a özel kampanya yaptı

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