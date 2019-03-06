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Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

HEPSİBURADA Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 'hepsiburada.com' platformu üzerinden her ay 20 milyondan fazla ürün satıldığını söyledi.

Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- HEPSİBURADA Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 'hepsiburada.com' platformu üzerinden her ay 20 milyondan fazla ürün satıldığını söyledi.
Hepsiburada’nın, Anadolu şehirlerindeki işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği 'E-ticaret Zirveleri'nin sonuncusu Adana'da yapıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen zirveye; Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, KOBİ’ler, girişimciler ve esnaf katıldı.
HEDEF, ANADOLUDAKİ TİCARETİ BÜYÜTMEK
Zirvenin açış konuşmasını yapan Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, Türkiye’nin 2023 yılı 350 milyar TL'lik e-ticaret hedefini gerçekleştirmeyi desteklemek için tüm Adanalı işletmelere, işlerini e-ticarete taşımaları konusunda çağrıda bulundu. Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü olarak teknolojinin yıpratıcı değil, yapıcı yönünü kullanarak perakende ile el ele verdiklerini vurgulayan Öztürkler, Anadolu'daki ticareti büyüterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
AYDA 100 MİLYON ZİYARETÇİ
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, e-ticaretin Türkiye’de büyümesi için kaldıraç görevi aldıklarını belirterek, "Türkiye’de perakendenin dijital dönüşümünün desteklenmesi için her türlü organizasyonu alıyoruz. E-ticaretin büyümesi ve gelişmesi için Anadolunun çeşitli illerindeki üreticilerin, KOBİ'lerin tüm Türkiye pazarına ulaşıyor olması lazım. Hepsiburada ise Türkiye’de en büyük e-ticaret platformu. Her ay 100 milyonun üzerinde ziyaret alan, 20 milyonun üzerinde ürünün satıldığı bir platform. İsteğimiz, yerel markaların, yerel üreticilerin Türkiye’deki büyük potansiyele sahip olabilmesi" dedi.
'E- İHRACAT BÜYÜK BİR FIRSAT'
Erturan, Hepsiburada’nın 'e-ihracat’a da başladığına değinerek, "Kolay ihracat bizim için en önemli organizasyonlardan biri. Hepsiburada üzerinde bir iş ortağımız artık dünyanın her yerine satış yapabilir duruma geldi. Lojistiğinden gümrüğüne, müşteri hizmetlerinden iadesine, tamamı Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilip yönetilen bir platforma sahibiz. Hem Türkiye'deki büyük tüketici grubuna ulaşmak hem de ürünlerimizi dünyaya tanıtmak, Türk üreticisinin sunduğu ürünleri dünyaya açmak için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz"diye konuştu.
600'Ü AŞKIN İŞLETME SAHİBİ BİLGİLENDİRİLDİ
Konuşmaların ardından düzenlenen panellerde, bölgede başarı sağlamış Hepsiburada iş ortakları, ilham verici başarı öykülerini katılımcı işletmelerle paylaştı. Adana ve çevre illerinden 600’ü aşkın işletme sahibinin katıldığı etkinlikte, yeni dünyada dijital dönüşüm, e-ticaret ile yerelden globale açılan kapı ve e-ticaret ile büyümenin altın kuralları konu başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar, her yıl büyüyen e-ticaret ekosistemine nasıl dahil olacakları, bu sistem içinde kendilerini nasıl öne çıkaracakları, karlılıklarını ne şekilde artırabilecekleri, işlerini büyütmeleri için neler yapmaları gerektiği ile birlikte hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak bilgiler edindi. Etkinlikte ayrıca, tüm Hepsiburada iş ortaklarının yararlanabildiği ve onları dünya pazarlarıyla buluşturan Hepsiburada Kolay İhracat Modeli ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.
HEPSİBURADA PAZARYERİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Adana’da faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin son bölümünde ise Hepsiburada iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara pazaryeri eğitimi verildi. E-ticarete geçiş için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı eğitimde; online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi, teslimat konularında detaylar aktarıldı.

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Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturduHepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturduHepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturduHepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu

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