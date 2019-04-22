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Hepsiburada bahar indirimi başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

  - HEPSİBURADA, mobilya kategorisinde yüzde 70’e varan bahar indirimini başlattığını duyurdu.

Hepsiburada bahar indirimi başlattı

İSTANBUL, (DHA) - HEPSİBURADA, mobilya kategorisinde yüzde 70’e varan bahar indirimini başlattığını duyurdu.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada, “Yataktan ev tekstiline, yatak odası takımlarından bahçe mobilyalarına, aydınlatmadan dekorasyona binlerce üründe uygun ödeme seçenekleri ve yüzde 70’e varan indirim kampanyası, 1 Nisan’da başlayacak ve 30 Nisan’a kadar devam edecek” denildi.

TÜRKİYE 2 YILDA BİR YATAK DEĞİŞTİRİYOR

Mobilya kategorisi trendleri de açıklayan Hepsiburada, en çok satan ürünlerin yatak, gardırop, şifonyer ve komodin olduğunu açıkladı. Verilere göre uykusuna ve uyku konforuna önem veren Türkiye, 2 yılda bir yatak değiştirirken, tüketiciler en çok yaylı ve visko yatakları almayı tercih ediyor.

EV DEKORASYONUNDA YAPRAK VE ÇİÇEK DESENLER REVAÇTA

Aydınlatma ve dekorasyon ürünlerinde en çok aranan ve talep gören ürünlerin avize, aplik, lambader, tablo, vazo ve yapay çiçek olduğu açıklandı. Dekorasyonda ise yaprak ve çiçek desenleri ile yeşilin her tonunun her mevsimin tercihi olduğu belirtildi. Mobilya kategorisinde en fazla talep 25-35 yaş grubundan gelirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Antalya, Muğla, Diyarbakır ve Eskişehir mobilya ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.

(FOTOĞRAFLI)

Hepsiburada bahar indirimi başlattıHepsiburada bahar indirimi başlattı

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