İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’nin e-ticaret platformu Hepsiburada bayram alışverişi tercihlerini açıkladı. Trend verilerine göre bayram öncesi, derin dondurucu, mutfak terazileri, tava ve tencereler en rağbet gören ürünler arasında yerlerini aldı.

Hepsiburada, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayram’ında da 30’dan fazla kategoride mevcut 14 milyon ürünüyle, müşterilerinin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hepsiburada, müşterilerine, elektrikli mutfak terazi ve tartılarından kıyma çekme makinelerine, tava ve tencerelerden çay ve kahve makinelerine, gelen misafirlere ikram edilecek kolonyalardan, şeker ve çikolatalara kadar tüm ihtiyaçları tek bir platform üzerinden satın alma imkânı veriyor.

BAYRAM ÖNCESİ DERİN DONDURUCU, TAVA VE TENCERELERE TALEP ARTTI

Kurban Bayramı öncesinde e-ticaretten alışveriş yapanların ilgisi; tava, tencere mutfak terazileri, ve derin donduruculara yöneldi. Et, meyve, sebze gibi ürünleri uzun süre taze bir şekilde saklayan derin dondurucular, özellikle bayram gibi kalabalık misafirlerin ağırlandığı günlerde en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Hepsiburada’nın Trend Verileri’ne göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla derin donduruculara yüzde 72, mutfak tartı ve terazilerine yüzde 66, tava ve tencerelere ise yüzde 54 oranında daha fazla talep geldi. Bayram öncesinde, en çok 26

