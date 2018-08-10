FİNANS

Hepsiburada, bayramda 14 milyon ürünü müşterilerine sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Hepsiburada 14 milyon ürün çeşidiyle, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri müşterilerine sunuyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Kurban Bayram’ında da 30’dan fazla kategoride mevcut 14 milyon ürünüyle, müşterilerinin ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Kurban Bayram’ında da 30’dan fazla kategoride mevcut 14 milyon ürünüyle, müşterilerinin ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Hepsiburada, müşterilerine, elektrikli mutfak terazi ve tartılarından kıyma çekme makinelerine, tava ve tencerelerden çay ve kahve makinelerine, kolonyalardan, şeker ve çikolatalara kadar tüm ihtiyaçları tek bir platform üzerinden satın alma imkanı veriyor.

\

- Bayram öncesi derin dondurucu, mutfak terazileri, tava ve tencerelere talep arttı

Kurban Bayramı öncesinde e-ticaretten alışveriş yapanların ilgisi tava, tencere mutfak terazileri, ve gıda ürünlerini her mevsim taze tutan derin donduruculara yöneldi. Et, meyve, sebze gibi ürünleri uzun süre taze bir şekilde saklayarak, hem sağlıklı tüketim olanağı sunan hem de aile bütçesine katkıda bulunan derin dondurucular, özellikle bayram gibi kalabalık misafirlerin ağırlandığı günlerde en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Hepsiburada’nın Trend Verileri’ne göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla derin donduruculara yüzde 72, mutfak tartı ve terazilerine yüzde 66, tava ve tencerelere ise yüzde 54 oranında daha fazla talep geldi. Kurban Bayramı öncesinde, en çok 26 -35 yaş grubu alışveriş yaparken, mutfak terazi ve tartıları İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra Antalya, Kocaeli, Muğla ve Eskişehir’de de tercih edildi. Derin dondurucularda ise Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana alışveriş sıklığıyla dikkat çeken iller arasına girdi. Tava ve tencere alışverişlerinde ise Kocaeli, Antalya, Muğla ve Balıkesir öne çıktı.

Sağlıklı ve iyi yaşam trendinin giderek artmasıyla tüketicilere evlerinin konforunda dilediği kadar kıyma çekmeye imkan tanıyan ve onlara zaman kazandıran kıyma çekme makinelerine, her geçen yıl daha fazla rağbet gösteriliyor. Kıyma çekme makinelerine İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dışında, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Antalya’dan da ilgi büyük. 25 -36 yaş grubunun tercih ettiği ürünleri, erkekler kadınlardan 4 kat daha fazla satın alıyor.

Hepsiburada, kurban kesiminde ve sonrasında gerekli olabilecek ve geçtiğimiz yılda da çok tercih edilen kesim aletleri, terazi ve tartı, kıyma makinesi, derin dondurucu, tava ve tencereler ile buzdolabı poşeti gibi ürünlerini, müşterilerine evlerinin konforunda sunuyor. Kurban kesimi öncesinde hazırlık için gerekli ürünler, kesim esnasında yardımcı ürünler ve kesim sonrasında dağıtım, paketleme, saklama ve temizlik için gerekli olabilecek ürünler bayram alışverişlerinde Hepsiburada’da öne çıkıyor. Türk kültürünün en önemli değerlerinden olan çay ve kahve ikramlarını daha da pratik hale getiren çay ve kahve makineleri bin 200’den fazla ürün seçeneğiyle Hepsiburada’da müşterilere sunuluyor.

Hepsiburada, müşterilerinin giyim kategorisinden bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını, market kategorisinden de eve yönelik ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlıyor. Hepsiburada, hızlı kargo seçeneklerinin yanı sıra indirimli ve uygun fiyat seçenekleri ile de müşterilerine avantaj sağlıyor.

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
Suzuki Vitara’da ağustos fırsatıSuzuki Vitara’da ağustos fırsatı
Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinciDiyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada kampanya kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Diğer Haberler
Trump, Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

Trump, Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci

Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci

Bakan Albayrak "Yeni Ekonomik Model" toplantısı öncesi Dolmabahçe'de

Bakan Albayrak "Yeni Ekonomik Model" toplantısı öncesi Dolmabahçe'de

Konya'nın meşhur etli ekmeğine zam

Konya'nın meşhur etli ekmeğine zam

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.