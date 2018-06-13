Hepsiburada, Çanakkale’nin karne hediyesi tercihlerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencilerin yaz tatili sevinçlerine ortak oluyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen Hepsiburada, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor. Çanakkaleli veliler ve öğrencilerin hediye tercihlerini inceleyen Hepsiburada, dikkat çekici veriler ortaya koyuyor.

Çanakkale bu sene en çok giyim, ardından anne-çocuk, son olarak da telefon kategorisine yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıla oranla iki kat artış gösteren giyim kategorisi, velilerin ilk tercihi olmaya devam etti. Anneler çocuklarına en çok oyuncak alırken, babalar tercihini elektronik ürünlerden yana kullandı. 18-24 yaş aralığı en çok telefon ve giyim kategorisini tercih ederken, en çok 30-35 yaş aralığının ilgi gösterdiği oyuncak kategorisinde akülü araçlar, bisiklet, scooter, patenler, kumandalı arabalar ve pelüş oyuncaklar ilgi gördü.